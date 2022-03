Net als je denkt dat de permanente eighties revival eindelijk over is, lijkt alles van voren af aan te beginnen: atoomwapens, een opwarmende koude oorlog, vluchtelingenstromen en meer van dat soort dingen zijn opeens weer onderdeel van het dagelijks leven aan het worden. Dan kunnen we net zo goed deze Ska-klassieker van Doe Maar van stal halen: veertig jaar geleden verwoorde de band met De Bom de toenmalige tijdsgeest uitermate treffend en als we dan toch dreigen naar de mallemoeren te gaan, dan kan dat in ieder geval nog dansend op de kekke deuntjes van Jansz, Vrienten en Hendriks.