Vroeger werkte Tom Green op de lachspieren met de aan dada grenzende Tom Green Show en Freddy Got Fingered (2001). Maar twintig jaar later lijkt het komische enfant terrible gekalmeerd. Met een cowboyhoed gedrapeerd over zijn grijzende haardos toert hij op dit moment in een busje door verlaten uithoeken van de Verenigde Staten vergezeld door de puppy Charlie. Zijn videologs op YouTube over het reizen etaleren een tevredenheid die de Cine Short van deze week vat.

Acht minuten balanceert Green in slow motion rond het brandpunt tussen busje, kampvuur en de wildernis. Verlaten in zijn element. Charlie hapt naar de wapperende jas die welhaast een eigen leven leidt terwijl toverachtige keyboards deze mijmering afmaken. Dat de hort op gaan met zoveel dure elektronica weinigen is gegund – het perfect aangelegde kampvuur – verdwijnt naar de achtergrond. Een Edward Abbey (Desert Solitaire)-droom van zorgeloze autonomie overweldigt elk vermoeden tot overgeromantiseerde mystiek.