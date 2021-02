Deze week werd bekend gemaakt dat het Franse muziekduo Daft Punk na 28 jaar uit elkaar gaat. Daft Punk was niet alleen op de dansvloer een fenomeen. De animatiefilm Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem bestaat uit videoclips van hun album Discovery en voor de film Tron: Legacy verzorgde het tweetal de soundtrack. Om stil te staan bij Daft Punk grijpen we echter terug op een YouTube-klassieker: Daft Bodies uit 2007. Excuses voor de aardappelkwaliteit van de video, maar dat heeft ook zo zijn nostalgische meerwaarde.