De Poolse gamestudio CD Projekt is vooral bekend om hun games in The Witcher franchise gebaseerd op een reeks fantasy-boeken en inmiddels door de Netflix-serie algemeen bekend. De roots van de studio zijn terug te voeren naar Marcin Iwiński en Michał Kiciński die in hun tienerjaren begin jaren ’90 gekraakte Westerse games op de markt in Warsaw verkochten. Bijna dertig jaar later lijkt de aankomende game Cyberpunk 2077 gedeeltelijk gebaseerd op deze ontstaansgeschiedenis: in het dystopische Night City moet je als hosselaar, huurling en hacker je staande houden tussen meedogenloze multinationals, levensgevaarlijke bendes en ijskoude huurmoordenaars. Gelukkig kan je rekenen op hulp van niemand minder dan Keanu Reeves als Johnny Silverhand. Cyberpunk 2077 belooft een bijzonder ambitieuze game te worden die op een groot aantal verschillende manieren gespeeld kan worden, in een ongeëvenaard gedetailleerde cyberpunkwereld. De game komt als het meezit in november uit, ongeveer over 16 maanden in 2020-tijd, maar deze trailer laat zien dat het wachten hoogstwaarschijnlijk wel de moeite waard zal zijn.