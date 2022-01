Cryptocurrency en NFT’s: manieren om gemakkelijk binnen te lopen, of onstabiele munten en een gevaarlijk, online piramidespel? Voor een diepe duik in de wereld van NFT’s verwijzen we graag naar een uitvoerige uitleg van YouTube-kanaal Folding Ideas. Maar voor een korte versie is hier een presentatie grotendeels in de vorm van een korte animatiefilm van een megalomaan project genaamd Cryptoland: een plan om een eiland in Fiji om te toveren tot een waar crypto-paradijs. De presentatie werd na een stortvloed van kritiek op zowel de inhoud alsmede de vorm weer terug getrokken, gelukkig waren er een aantal slimmeriken die een aantal mirrors van de presentatie hebben opgezet en zodoende kan je de animatie in alle slap-aftreksel-van-Pixar-glorie zelf nog bewonderen. Het ziet er naar uit dat dit project een stille dood is gestorven, maar het volgende snode plan is vast niet ver weg.