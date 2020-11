In principe is de selectie van de Cine Short een arbeidsintensief proces: de diepste krochten van het internet worden verkend, de meest ontoegankelijke depots van filmmusea over de gehele wereld worden leeggeplunderd en legioenen fameuze filmmakers wachten smachtend op hun beurt. Tijdens een slopende vergadering bespreekt de redactie alle opties en na hoog oplopende discussies tot diep in de nacht, worstelt een enkele titel zich boven. En dat week in, week uit. Maar soms kiezen we gewoon een willekeurige film, die niks te maken heeft met de actualiteit en die niet door onze onverbiddelijke hoepels heeft hoeven te springen. Gewoon, omdat we zin hebben in een mopje Justin Timberlake, het liefst als de begeleidende soundtrack van een moderne dansperformance van de choreograaf Andrew Winghart. Veel plezier met deze willekeurige Cine Short allemaal!