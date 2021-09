De rapper Mac Miller is al een paar jaar niet meer onder ons, maar zijn werk leeft nog steeds door. Onlangs verscheen een geanimeerde clip voor zijn nummer Colors and Shapes afkomstig van zijn mixtape Faces uit 2014. Regisseur Sam Mason maakte naar aanleiding van Colors and Shapes een clip met in de hoofdrol Miller’s hond Ralph, die in een geanimeerde versie avonturen beleeft in zijn dromen, gebaseerd op de jeugd van Miller, zijn slaapkamer en zijn speelgoed.