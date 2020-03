De Vlaamse animatiefilmmaker Britt Raes komt al jaren vanuit Gent naar Amsterdam om zich in te zetten als vrijwilliger voor het KLIK Amsterdam Animation Festival en was ook bij de eerste editie van het nieuwe Kaboom Animation Festival weer van de partij. Raes is naast een geliefde gastvrouw, een zelfverklaarde Crazy Cat Lady en animator ook een ervaren festivalganger, die met haar korte film Catherine het internationale animatiefilmfestivalcircuit af mocht reizen in 2017 en 2018. Deze fantastische short staat nu online voor alle poezenliefhebbers, reislustigen en animatiefans onder ons. Lang leve onze pluizige huisgenootjes, zelfs al hebben ze af en toe niet het beste met ons voor. Blijf lekker binnen cocoonen met Catherine.