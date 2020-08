In 1992 verscheen de horrorfilm Candyman in de bioscoop, geregisseerd door Bernard Rose met Tony Todd als de met een haak getooide snoodaard. De film werd al snel beschouwd als een moderne horrorklassieker, maar helaas werd in twee inferieure sequels niet recht gedaan aan de kracht van de originele film. Daar zou verandering in kunnen komen met de ‘spiritual sequel’/reboot die gepland stond voor een release in juni, maar nu is uitgesteld tot oktober. Schrijver/regisseur/producent Jordan Peele heeft na Get Out, Us en The Twilight Zone bewezen dat hij meer dan thuis is in horror die de racisme onder de loep neemt en hij is zowel producent alsmede één van de schrijvers van het scenario voor de nieuwe Candyman. Naast een doorsnee trailer regisseerde filmmaakster Nia DaCosta een geanimeerde short waarin met schaduwpoppen het ontstaan van de Candyman wordt uitgebeeld in verschillende scenario’s. DaCosta verweeft de afschuwelijke lynchmoord op James Byrd Jr. en de executie van de onschuldige 14-jarige George Stinney in de film en verwijst naar Homan Square, een plek waar politie in Chicago voornamelijk zwarte verdachten martelde en terroriseerde. De nieuwe film belooft hierdoor een stuk meer diepgang te vertonen dan de gemiddelde monetair gedreven reboot. Het levert in ieder geval een prachtige, beklemmende en tragische short op.