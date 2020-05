Filmfestivals beleven door de huidige situatie een existentiële crisis: wanneer kunnen de bioscopen en filmhuizen weer open gaan en welke vormen zou dat dan aannemen? Veel filmfestivals zijn uitgesteld of afgeblazen, een aantal festivals houdt in virtuele vorm online de moed er in. Zo ook het Kaboom Animation Festival: de programmeurs selecteren de komende tijd een persoonlijke selectie van vijf favoriete films die ze met de wereld willen delen. Dario van Vree, founding father van het KLIK Amsterdam Animation Festival en bestuurslid van Kaboom koos vijf pareltjes die je kan vinden op de website van het festival. De Finse studentenfilm Benigni uit 2009 is een bitterzoete achtbaanrit vol met twists en duistere humor die een permanente plek in het hart van veel festivalgangers wist te veroveren. Onlangs draaide de film nog op de Midnight Madness Zoom Edition en bij deze is het ook de Cine Short van deze week.