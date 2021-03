Vandaag kwam Zack Snyder’s Justice League online, een vier uur durende Director’s Cut van Justice League uit 2017 waar Snyder na een tragisch familiedrama vervangen werd door Joss Whedon. De resulterende films was geen succes in de bioscoop en mede daardoor kreeg Snyder de kans om de film toch nog naar zijn hand te zetten, zodat zijn visie op HBO Max te zien is. We zullen binnenkort met Cine ons buigen over de onversneden Snyder, maar eerst de Short! De onafhankelijke filmmaker Aaron Schoenke timmert al sinds 2003 aan zijn eigen Batman-universum met zeven shorts over de superheld. Batman: Dying is Easy is zijn nieuwste creatie en alhoewel het duidelijk is dat er geen Hollywood-budget te besteden was, lijkt Schoenke in ieder geval beter te snappen wat het personage drijft dan Snyder. Cameo’s van Casper van Dien als Jim Gordon en Doug Jones als The Riddler geven het geheel iets meer cachet en de casting van Michael Madsen als de immer verkreukelde smeris Harvey Bullock is perfect. Als het je bevalt, dan heeft Schoenke bijna twee uur aan Batman-gerelateerde shorts voor de liefhebber.