Vorig jaar scoorde Mark Rober, een voormalige wijsneus van de NASA een hit op YouTube met een filmpje waarin zijn queeste om het vogelvoer in zijn tuin veilig te stellen van vraatzuchtige eekhoorns leidde tot een wapenwedloop tussen de eekhoorns en zijn vakmanschap. Nieuw jaar, new Mark, more of the same! Deze keer wordt het viertal eekhoorns verwikkeld in een ware heist, met een parcours dat verwijst naar films als Mission Impossible, Ocean’s Eleven en Entrapment. Met als hoofdprijs een kluis gevuld met walnoten genaamd Fort Knuts. Frivool vermaak voor het hele gezin, of traint Rober een stel eekhoorncommando’s die de wereld gaan overnemen, zoals we konden zien in Rick and Morty?