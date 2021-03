De redactie van Cine bestaat uit een uiteenlopende club filmliefhebbers die niet alleen graag over film praten en schrijven, maar ook werkzaam zijn als filmprogrammeurs, festivalorganisatoren en filmmakers. Onze eigen Theodoor Steen heeft bijvoorbeeld altijd meerdere projecten lopen, waaronder een aantal scripts in samenwerking met de Australische regisseur Chris Elena. En aangezien Elena een opmerkelijke short heeft gemaakt die in het kader van het Made in the West Film Festival nog een krappe week online te zien is, trakteren we jullie deze week op Audio Guide. In de woorden van Theodoor: ‘Audio Guide is gemaakt voor een appel en een ei, maar dat is er niet aan af te zien. Ondanks het geringe budget stond Chris er op om de film op Kodak 16mm te schieten en dat blijkt uitermate sfeerbepalend. In de film zien we het hoofdpersonage Audrey erachter komen dat de audio guide uit de titel haar meer te vertellen heeft dan enkel de omschrijvingen van de schilderijen in de galerie waar ze zich in bevindt. Het Black Mirror-achtige concept wordt echter uitgevoerd op een wijze die zich minder richt op antwoorden en meer op het uitdiepen van de belevingswereld van een personage. Het helpt dat deze rol wordt gespeeld door de fantastische nieuwkomer Emma Wright die woordeloos de film draagt. Meer zeggen over het concept zou zonde zijn: gewoon kijken.’