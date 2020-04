We zijn als Cine grote fans van (en af en toe zelfs te spotten in) VoorDeFilm, het YouTube-kanaal van Menno Kooistra waar regelmatig beeldige montages en inleidingen te zien zijn. Voor het Imagine Film Festival, over Alice in Wonderland en voor films als The Straight Story en The Big Sleep. Voor de meest recente editie heeft Kooistra filmarchieven en de diepste krochten van het internet doorzocht naar filmscènes waarin vintage Star Wars speelgoed te zien is. Van The Blues Brothers tot The BFG en van Ted tot Poltergeist, er valt genoeg te ontdekken voor filmliefhebbers, fans van Star Wars en verzamelaars van action figures. Mocht je zien dat de verzameling scènes nog niet compleet is, dan kun je de ontbrekende scène delen met Menno en dan wordt deze wellicht opgenomen in de montage. Hopelijk kan deze labor of love je opmonteren!