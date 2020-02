Cine Short: All The Single Ladies!

De redactie van Cine werkt aan een diepgaande analyse van Ares, de eerste officiële Nederlandse Netflix-productie en al zijn er genoeg dingen op aan te merken, de rol van Lisa Smit als Carmen Zwanenburg is wat ons betreft een uitschieter. In 2018 was Smit ook goed op dreef als de vermetele krijgsvrouw Fenne in het ambitieuze, maar niet geheel geslaagde historische epos Redbad van Roel Reiné. Tijd dus om in de Cine Short aandacht te besteden aan een film waarin Smit uitblinkt die verder ook aan alle kanten klopt. Gelukkig is daar All The Single Ladies! van Yfke van Berckelaer, een Nederlandse filmmaakster die net als Reiné in LA een plek heeft veroverd en onder andere verantwoordelijk is voor de fantastische short Zombie Love en Xangadix Lives!, de documentaire over de Nederlandse cultklassieker The Johnsons. De samenwerking beviel dusdanig dat van Berckelaer en Smit in 2019 wederom samen een film maakten, de horrorshort Lili. All The Single Ladies! werd in binnen- en buitenland al meermalen bekroond en dat is volgens ons geheel terecht. Geniet van de Cine Short, of je nou man, vrouw, vrijgezel, getrouwd of poly bent.