Braaf thuis zitten om de pandemie zo snel mogelijk af te laten zwakken kan gaan vervelen, zeker na de zoveelste maand. De Britse animator Chris Lambourne begon aan het begin van de eerste lockdown in het Verenigd Koninkrijk met een hobbyproject om de tijd te verdrijven. Naarmate de lockdown zich uitstrekte, groeide het project uit tot een volwaardige short. En ja, platte grappen over de hand aan jezelf slaan zijn volop vertegenwoordigd, maar de film weet ook een ingenieuze parodie op The Shining in minder dan vier minuten te stoppen.