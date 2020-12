De langverwachte open world game Cyberpunk 2077 is na acht jaar eindelijk uitgebracht en zal hoogstwaarschijnlijk onder een recordbrekend aantal kerstbomen terecht komen deze maand. Zoals de titel van het spel al aangeeft, speelt Cyberpunk 2077 zich af in een duistere setting in een toekomst waarin het menselijk lichaam gemakkelijk te modificeren is en een machtsstrijd woedt tussen multinationals, hackers, criminelen en huurlingen. De Nederlandse animator Cas van der Pol maakte een parodie waarin hij de spot drijft met het veelvuldig uitstellen van de game, de onvermijdelijke bugs en glitches en met Johnny Silverhand, het door Keanu Reeves gespeelde personage in Cyberpunk 2077.