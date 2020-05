Vanaf 1 juni wordt het gebruik van een mondkapje verplicht gesteld in het openbaar vervoer in Nederland. Niet-medische mondkapjes zullen binnenkort bij de grotere drogisterijen te koop zijn, maar wat als je opeens zonder zit? Er circuleert al een groot aantal YouTube-video’s waarin uitgelegd wordt hoe je een mondkapje maakt van huis-tuin-en-keukenmateriaal, maar voor medisch advies naar een willekeurige influencer luisteren is wellicht ietwat riskant. George Yang is een Amerikaanse dokter en chirurg die in een filmpje laat zien hoe je een masker kan maken van keukenpapier en elastiek. We kwamen Dr. Yang tegen op de website van Time Out Tokyo, waar tevens filmpjes te vinden zijn hoe je een masker maakt van een sok, een T-shirt of een kussensloop. En mocht je twee linkerhanden hebben en/of er graag flitsend bij willen lopen, dan verwijzen we je graag door naar een adresje. Of je maakt er een uitgebreid doe-het-zelf project van…