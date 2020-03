Cine Short: 1925: How Sergei Eisenstein Used Montage To Film The Unfilmable

Tot grote teleurstelling van velen in de Verenigde Staten en de internationaal georiënteerde, linksdraaiende medemens heeft de revolutionaire beweging van Bernie Sanders lichte vertraging opgelopen en wordt wellicht permanent uitgesteld als Joe Biden het weet te schoppen tot de presidentskandidaat. Voor eenieder wiens revolutionaire hart bezwaard aanvoelt en voor de historisch geïnteresseerde cinefielen onder ons is er de Cine Short waarin YouTube-kanaal One Hundred Years of Cinema de montagetechniek van Sergei Eisenstein analyseert, een grondlegger van de Sovjet-cinema en pionier op het gebied van montage.