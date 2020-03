De Cine Podcast is een feit! Redacteurs Julius, Paula en Eline komen elke aflevering samen om een film te bespreken. In deze aflevering bespreken ze Ghostbusters (1984). Heeft de geliefde klassieker de tand des tijds doorstaan? En hoe zit het met de rest van de franchise nu we deze zomer weer richting de bioscoop mogen voor Ghostbuster Afterlife?