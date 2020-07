De tweede editie van 25 titels van filmregisseurs die uitstapjes maakte naar de videoclipwereld is hier! Met in deze editie onder andere een vrolijke noot van Lars Von Trier, een heerlijk smakeloze Nederlandse inbreng én een clip van Martin Scorsese. En nee, dat is zoals uitgelegd in de eerste editie niét Michael Jackson’s Bad.

Gaspar Noé: Nick Cave –We No Who U R

Gaspar Noé maakte ook een controversiële videoclip voor Placebo, een tweetal video’s voor Sebastian en videoclips voor Arielle, Bone Fiction, Animal Collective en Daft Punk’s Thomas Bangalter, maar deze clip voor Nick Cave is zijn meest subtiele en mooiste. Hoe je met een one-take, één lichtbron en een donker bos één van de meest mysterieuze, onheilspellende én tegelijkertijd wonderschone clips op deze lijst kunt maken.

Sam Peckinpah: Julian Lennon –Too Late for Goodbyes

Het zal vaker voorkomen op deze lijsten: regisseurs van wie je het niet verwacht die opeens tóch een videoclip gemaakt blijken te hebben. Helaas stellen deze soms ook teleur, zoals de enige clip die Sam Peckinpah ooit maakte, speciaal voor zijn goede vriend Julian Lennon. Het rauwe rafelrandje van Peckinpah’s filmwerk én de energie wordt met node gemist.

Lars von Trier: Laid Back –Bakerman

Lars von Trier staat bekend om zijn duistere, fucked-up films, én heeft, saillant detail, ontzettende hoogtevrees en vliegangst. Dus het laatste wat je van Von Trier verwacht is dat hij een videoclip maakt voor een olijke synthpop-band, waarbij de band in campy kostuums uit een vliegtuig springt en een performance in vrije val opvoert. Verreweg het vrolijkste wat Von Trier ooit heeft gemaakt.

Tony Kaye: Red Hot Chilli Peppers –Dani California

Tony Kaye staat bekend als moeilijk om mee te werken, uiterst serieus, en als iemand met een voorliefde voor zware onderwerpen (zie American History X en abortus-documentaire Lake of Fire). Het laatste wat je dus van hem verwacht is een kolderieke videoclip voor Red Hot Chili Pepper’s Dani California, waarin hij de draak steekt met zo’n beetje alle stromingen in de rockgeschiedenis. Enige herkenbare Kaye-handschrift: zijn voorliefde voor het spelen met verschillende soorten visuele filmstijlen en filmstock binnen één project.

Sam Taylor-Johnson: R.E.M –ÜBerlin

Een beproefde succesformule in zowel film als videoclip: laat een acteur een dansperformance opvoeren in een straat, waarbij creatief gebruik wordt gemaakt van de objecten in de omgeving. Één van de leukste versies van deze formule zien we in deze clip van Sam Taylor-Johnson (Nowhere Boy, Fifty Shades of Grey), waarin haar echtgenoot Aaron Taylor-Johnson volledig los gaat op R.E.M’s ÜBerlin.

Paul Schrader: Bob Dylan –Tight Connection to My Heart

De enige clip die Schrader ooit maakte is deze clip voor Bob Dylan’s Tight Connection to My Heart, uit 1985, wat terecht niet één van Dylan’s bekendere nummers is. Schrader maakt van de clip een even glossy en melodramatisch vehikel als het nummer zelf. Het enige dat de clip écht onderscheidt van het gemiddelde is de Japanse setting, die vermoedelijk geïnspireerd is door Schraders’ Mishima: A Life In Four Chapters, gefilmd in hetzelfde jaar.

Thomas Vinterberg: Blur –No Distance Left to Run

Één van de twee videoclips die Thomas Vinterberg (Festen, Jagten) ooit maakte (de andere was voor Metallica’s The Day That Never Comes), is deze intieme, prachtige video voor Blur’s No Distance Left To Run. Het idee van het filmen van slapende mensen is niet nieuw, Andy Warhol deed het immers ook al, maar Vinterberg weet door treffend gekozen beelden het meeste uit het concept te halen.

Philippe Grandrieux: Marilyn Manson –Putting Holes in Happiness

Philippe Grandrieux is misschien geen overbekende naam, maar verdient dat wel te zijn. De regisseur van naargeestige maar imponerende films als Sombre, La Vie Nouvelle, Un Lac en Malgré La Nuit maakt compromisloze werken met een geheel eigen stijl. Effectief gebruik van claire-obscur, beelden die half out-of-focus zijn en hand-held camera’s werken ontregelend en verontrustend. Het is niet verwonderlijk dat Marilyn Manson, een groot liefhebber van idiosyncratische kunstenaars wat in hem zag (zie ook Manson’s werk met Quentin Dupieux, David Lynch, Floria Sigismondi, E. Elias Merhige, Paolo Sorrentino, Tony Scott en Richard Kern).

Jan Švankmajer: Hugh Cornwell –Another Kind of Love

Hij is uiteraard vrolijk bedoeld, deze stop-motion-clip van Jan Švankmajer bij het pop-niemendalletje Another Kind of Love. Maar iedereen die ooit één frame heeft gezien van een Švankmajer-film (zoals Alice, Conspirators of Pleasure of Little Otek), weet dat de animaties van de Tsjech vooral verontrustend zijn. Dit is hierop geen uitzondering.

Lynne Ramsay: Doves –Black and White Town

De zoveelste keer op deze lijsten, en zeker niet de laatste keer, dat een band of studio een bijzondere, eigenzinnige regisseur inhuurde, en vervolgens begon te piepen wanneer het resultaat niet helemaal naar hun smaak was. De videoclip die uit werd gebracht was een edit waar Ramsay niet volledig achterstond. Wat er staat is toch onmiskenbaar van de hand van Ramsay, want verschilt qua toon en feel niet eens zo erg met films als Ratcatcher en Morvern Callar: grimmig sociaal-realisme met net een touch van het ongewone en ongerijmde. De clip kreeg uiteindelijk wel nog een director’s cut, die te zien is via Apple Music.

Edgar Wright: The Bluetones –After Hours

Edgar Wright maakte meerdere clips, waaronder één voor Pharrell Williams en Daft Punk, één voor Beck, én een clip voor Mint Royale die de basis zou vormen voor Baby Driver. Allen achtte ik echter net te bekend. Leuker vind ik deze one-taker voor The Bluetones, een ode aan de film Bugsy Malone (tevens de inspiratiebron voor Paul Thomas Anderson’s videoclip voor Fiona Apple’s Paper Bag). Leuk detail: de liedjesschrijver voor Bugsy Malone is niemand anders dan poplegende Paul Williams, die tevens een rol speelt in, jawel, Baby Driver.

Marco Brambilla: Kanye West- Power

Marco Brambilla heeft als filmregisseur maar één echt groot wapenfeit, maar wat voor één: de cultclassic Demolition Man, waarin Sylvester Stallone wakker wordt in een toekomst waar mensen hun reet afvegen met schelpen. O ja, en moet vechten tegen een terrorist gespeeld door Wesley Snipes. Brambilla is echter ook, en dat zou je niet verwachten op basis van Demolition Man, een gerenommeerd videokunstenaar, die unieke filmcollages maakt. Zijn prijswinnende video-installatie Civilization (Megaplex), trok de aandacht van Kanye West, die hem vroeg voor een gedeelte van zijn nummer Power een vergelijkbare filmcollage te maken. Het resultaat schippert helaas een beetje tussen kunst en kitsch.

James Foley: Madonna –Papa Don’t Preach

Waarom is niet bekend, misschien omdat hij aan het begin van zijn filmcarrière stond, maar James Foley (Glengarry Glen Ross, Fifty Shades Darker) maakte deze videoclip voor Madonna’s Papa Don’t Preach onder het pseudoniem Peter Percher. Het zal in ieder geval niet aan zijn band met Madonna gelegen hebben: een jaar later regisseerde hij haar in Who’s That Girl, en hij was getuige op het huwelijk van Madonna en Sean Penn, die hij eerder regisseerde in At Close Range.

Xavier Dolan: Indochine –College Boy

Als je één ding niet kunt zeggen van Xavier Dolan is dat de regisseur van Mommy en Tom a lá Ferme van de subtiele aanpak is. Hoewel zijn clip voor Adele’s Hello (een té bekende clip voor deze lijst) al flink melodramatisch is, maakt Dolan het wel érg bont met deze heftige videoclip voor Indochene’s Collegy Boy. Dolan laat de gevolgen van pesten op een symbolische manier zien, en hakt flink op de kijker in. Zelfs zo dat door het Franse instituut CSA, de conseil supérieur de l’audiovisuel français, werd gestipuleerd dat de videoclip niet meer uitgezonden mocht worden op tijden waarop kinderen deze konden zien.

Martin Scorsese: Robbie Robertson –Somewhere Down the Crazy River

Naast Michael Jackson’s Bad maakte Scorsese nog één andere clip, deze voor Robbie Robertson’s Somewhere Down the Crazy River. Het is een typische performance-video: een zanger zingt in een bijzondere setting. Maar Scorsese maakt het sexy, dankzij het sterke gebruik van primaire kleuren, close-ups en zijn vertrouwde gevoel voor timing in de editing.

Ava DuVernay: Jay-Z –Family Feud

Jay-Z’s 4:44 kende meerdere videoclips, gemaakt door bekende regisseurs, maar deze van Ava DuVernay is één van de meest ambitieuze: de geschiedenis van zwarte mensen in amerika wordt gekoppeld aan de persoonlijke geschiedenis van Jay-Z en Beyoncé, én we zien de gevolgen van beiden in de niet-zo-verre, verre en heel-verre toekomst. Tel daarbij op, een sterrencast van jewelste: Thandie Newton, Michael B. Jordan, Jessica Chastain, David Oyelowo, Brie Larson, Rosario Dawson, Mindy Kaling, Rashida Jones, Constance Wu en veel, veel meer.

Jean van de Velde: Artiesten voor Azië –Als Je Iets Kan Doen

Ik beloofde Nederlandse wansmaak, dan krijg je ook Nederlandse wansmaak. Tuurlijk, het doel is nobel, maar als het nummer voor de Tsunami in Zuidoost-Azië al tenenkrommend navelstaarderig is, dan is de clip zo mogelijk nog erger. Jean van de Velde (Lek, Wit Licht), weet geen enkele geloofwaardige performance met zijn camera te vangen, waardoor het extra duidelijk wordt wat voor een potsierlijk zelfingenomen toneelstukje hier wordt opgevoerd. Want inderdaad, een oceaan van verdriet vráágt om meer dan een lied.

Jared Hess: The Postal Service –We Will Become Silhouettes

Jared Hess, hij van Napoleon Dynamite en Gentlemen Broncos, houdt van alledaagse knulligheid en lulligheid. Deze clip is een schoolvoorbeeld van het unheimische dat in het alledaagse kan schuilen: de routine van dit gezin lijkt op het eerste gezicht niet ongewoon, maar al snel wordt duidelijk, door subtiele details, dat we te maken hebben met een post-apocalyptisch scenario. Dat maakt de zorgeloosheid van de beelden extra wrang.

Nicolas Roeg: Roger Waters- 5:01 AM (The Pros and Cons of Hitch Hiking)

Deze clip startte als een samenwerking tussen de beroemde regisseur van o.a Don’t Look Now en Walkabout, en de frontman van Pink Floyd, als visuele omlijsting bij de toer van die laatste. Daarbij maakte Gerald Scarfe animaties, Nicolas Roeg live-action-beelden en maakte avant-garde kunstenaar Peter Truckel experimentele audiovisuele sequenties. Uiteindelijk werd een album-film gedestilleerd uit deze verzameling beelden, ge-edit door Roeg. Als promotie voor die film maakte Roeg een drietal losse clips, voor deze, Every Stranger’s Eyes en Sexual Revolution. Deze clip is de beste van die drie, waarin Roeg’s vernuftige cinematografie en unieke editing-stijl nog het meest tot haar recht komt.

Harmony Korine: Rihanna –Needed Me

Harmony Korine was altijd gefascineerd door misdaad, mensen aan de zelfkant van de samenleving, en sterke persoonlijkheden, maar vond (in mijn ogen) pas echt zijn stem als regisseur met Spring Breakers. Zijn clip voor Rihanna’s Needed Me ligt in het verlengde van die film: kleurrijk, kil en cool, met een inhoud die het midden houdt tussen geweldsverheerlijking en ironische kritiek. Rihanna is een stoerdere muze dan James Franco, echter.

Peter Medak: Peter Gabriel –Modern Love

Peter Medak heeft een ongewone, eclectische carrière achter de rug, waaronder zulke uit-een-lopende films als The Changeling, The Ruling Class, Zorro, the Gay Blade, The Krays en Species II. Ook maakte hij deze clip voor Peter Gabriel’s Modern Love, een clip die ‘jaren ‘80’ ademt, van de extravagante sets, extreme belichting, rookmachines tot de weinig subtiele symboliek.

Wong Kar Wai: DJ Shadow- Six Days

Deze clip, net als veel van Kar-Wai’s films geschoten door Christopher Doyle, is vintage Kar-Wai: sensuele beelden, extreem-gesatureerde kleuren, overbelichte beelden, een tragische romance, een unieke aspect-ratio, getalsymboliek, odes aan filmische helden, een herhalende structuur. Zonder meer de hipste clip op deze lijst.

Brad Bird: The Simpsons –Do the Bartman

Regisseurs moeten allemaal ergens beginnen, en dat geldt ook voor Brad Bird (Ratatouille, The Incredibles). Hij was een van de vaste consultants en regisseurs bij The Simpsons, maar moest eerst zijn bonafides waarmaken met de videoclip voor Do the Bartman, een van de meest cynische staaltjes marketing binnen de Simpsons-mania van begin jaren ‘90. Hij lijkt lessen te hebben getrokken uit de werkhouding van Homer Simpson: ‘Lisa, if you don’t like your job, you don’t strike. You just go in every day and do it really half-assed.’ Geef hem eens ongelijk.

Ben Wheatley: Editors –Formaldehyde

Ben Wheatley houdt van het versmelten van genres, en zijn clip voor Formaldehyde van Editors is geen uitzondering. De mythe van Django, de cowboy die een doodskist met zich meesleept met daarin een gigantisch wapen, krijgt hier een romantische horrortwist, als dat wapen de dode vampiervrouw van de cowboy blijkt, die korte metten maakt met de Wicker Man-achtige sekte in het stadje. Drie genres voor de prijs van één.

James Cameron: Martini Ranch –Reach

De meest campy clip op deze lijst is tevens de enige die James Cameron ooit regisseerde. De clip is voor de band Martini Ranch. Wie? Niets minder dan het ego-project voor Bill Paxton. Het werkelijk verschrikkelijke nummer Reach krijgt een glossy big-budget aanpak die eigenlijk niet verdiend is voor een liedje van zulke lage kwaliteit. Maar James Cameron doet nooit iets halfslachtig, en hetzelfde geldt voor deze post-apocalyptische western. Goed is het niet, vermakelijk wel.

