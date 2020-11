De animatiefilm Wolfwalkers die deze week te zien is in wederom geopende bioscopen is de vierde feature van de onafhankelijke Ierse animatiestudio Cartoon Saloon. Cartoon Saloon werd in 1999 opgericht door Tomm Moore, Paul Young en Nora Twomey, die elkaar hadden leren kennen tijdens hun studies aan de Ballyfermot College of Further Education in Dublin. De eerste twee films van Cartoon Saloon, The Secret of Kells en Song of the Sea, waren geïnspireerd door de animatieklassieker The Thief and The Cobbler en door de Disneyfilm Mulan. In de woorden van Tomm Moore: ‘Some friends in college and I were inspired by Richard Williams’ unfinished masterpiece The Thief and the Cobbler and the Disney movie Mulan, which took indigenous traditional art as the starting point for a beautiful style of 2D animation. I felt that something similar could be done with Irish art.’ De derde film van de hand van de studio was The Breadwinner, ook in de herkenbare stijl van Cartoon Saloon gemaakt, maar zich afspelend in Afghanistan onder het schrikbewind van de Taliban. Met Wolfwalkers keert de studio terug naar de Ierse roots: het verhaal speelt zich af in Kilkenny in de zeventiende eeuw. Engelse troepen onder commando van de Cromwelliaanse Lord Protector hebben de stad onlangs bezet en de Engelsen willen het nabijgelegen bos omzagen en vervangen door landbouwgrond. Het bos is echter het domein van een roedel bloeddorstige wolven die alle werkzaamheden verstoren. De jonge tiener Robyn Goodfellowe is met haar vader uit Engeland naar Ierland gereisd waar hij als wolvenjager in opdracht van de Lord Protector werkt. Robyn hoort eigenlijk braaf thuis te zitten en voor het huishouden te zorgen, maar ze droomt er eigenlijk van om samen met haar vader te jagen en op avontuur uit te gaan. Als ze stiekem de wildernis verkent, maakt ze kennis met de Ierse wildebras Mebh, die een speciale band lijkt te hebben met het roedel wolven in het bos. Mebh en haar moeder blijken Wolfwalkers, mensen die als ze slapen het lichaam van een wolf aannemen. Robyn wordt meegesleurd in een epische strijd om de ziel van het bos en moet kiezen tussen haar loyaliteit jegens haar vader en de traditionele verwachtingen en haar nieuwe vriendin en rechtvaardigheid.

De voornaamste manier waarop Wolfwalkers zich van de meeste recente animatie onderscheidt is door de markante vormgeving. Vrijwel elke animatiefilm die uit is gekomen sinds de industrie over is gestapt op computeranimatie kiest voor driedimensionale beelden en de illusie van diepgang. Wolfwalkers neemt nog meer dan eerdere titels van Cartoon Saloon radicaal een andere keuze door het platte vlak te omarmen. Net zoals op oude stadsplattegronden zijn er bijvoorbeeld shots van Kilkenny waarop we van boven op de stad kijken, maar alle gebouwen van opzij zien. De keuze levert intrigerende composities op en benadrukt constant dat je naar animatie kijkt, niet naar beelden die streven naar foto-realisme. De prachtige beelden staan in dienst van een boeiend verhaal gespeend van onnodige romantiek of overdreven sentiment. Wolfwalkers is een goede reden om een bioscoopbezoek in te plannen, voor zowel jonge kijkers als animatieliefhebbers van elke leeftijd.