Animonday: The Green and Pleasant Land

Een jaar nadat het Verenigd Koninkrijk besloot de Europese Unie te verlaten, maakte de Britse animator Max Colson The Green and Pleasant Land (2017): een korte digitale 3D-animatiefilm waarmee Colson de verschillende perspectieven op het landschap, de nationale identiteit en de rijke collectieve geschiedenis van dit land belicht.

Colson begint vanaf nul, met een leeg blad in zijn animatieprogramma. Iedere stap van het maakproces wordt getoond: van het opzoeken van plaatjes van het perfecte soort gras in Google tot het selecteren van reacties die onder YouTube-video’s zijn geplaatst. Stukje bij beetje construeert Colson het idyllische land dat zoveel mensen om een bepaalde reden dierbaar is. Het grootste gedeelte van de film bekijk je het prachtige Verenigd Koninkrijk van bovenaf. Heel af en toe sta je middenin het natuurlijke landschap.

Wat waarderen de inwoners zo aan het Verenigd Koninkrijk? De reacties worden voorgedragen door de voice-over. Terwijl de een graag geniet van de rust en stilte die de Britse natuur te bieden heeft, is de ander trots op het feit dat Engeland de wereld zo veel gegeven heeft. Denk maar aan de industriële revolutie, treinrails, de eerste stoomtrein, de telefoon en noem maar op. Een citaat als ‘It’s our land. We didn’t take it and are not going to give it away’ laat je in het licht van een eventuele Brexit schamper lachen.

De voice-over en de beelden worden begeleid door meditatieve muziek, die de film zweverig en komisch tegelijk maakt. De muziek versterkt het gevoel van nostalgie, maar maakt het geheel ook humoristisch. Een van de mensen die in de voice-overs te horen is zegt: ‘I just hope that the government and the people of England realise what beauty and heritage they possess, and I hope they will preserve it.’ Een oproep aan de huidige leiders om zuinig te zijn op Engeland en na te denken over de toekomst van het land. Dat soort uitspraken maakt The Green and Pleasant Land aan de vooravond van de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk alleen maar actueler.