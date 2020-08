Animatie is een bijzonder flexibel medium waarin veelvuldig teruggegrepen wordt op het verleden. Waar live-action films en series afhankelijk zijn van acteurs en actrices die veelal gecast worden op basis van hun uiterlijk en hun jeugd en daardoor een specifieke rol voorzien van een houdbaarheidsdatum, heeft een geanimeerd personage het eeuwige leven. Het is daarom tegelijkertijd zowel logisch als extreem frustrerend dat er de laatste tijd een gigantische hoeveelheid reboots gemaakt worden en worden aangekondigd. Het is immers vrij gemakkelijk om een oude titel nieuw leven in te blazen en naamsbekendheid kan de drempel voor een nieuw publiek aanzienlijk verlagen, tegelijkertijd zijn er ontelbare animatoren met originele ideeën die het verdienen om uitgewerkt te worden. Toen vorige week Viacom aankondigde dat ze de klassieke animatieserie Ren & Stimpy een reboot-behandeling gingen geven, bleek dat veel mensen uit de animatiewereld voor het hoofd te stoten. Alhoewel John Kricfalusi, de bedenker van Ren & Stimpy niet betrokken zou zijn bij het nieuwe project en er financieel niet van zou profiteren volgens Viacom, is zijn reputatie dusdanig besmeurd dat ook Ren & Stimpy bezoedeld zijn. Kricfalusi werd in 2018 beschuldigd van het seksueel grensoverschrijdend gedrag door twee vrouwen waaronder een ex-vriendin met wie hij een relatie begon toen zij 15 jaar oud was en hij 40 jaar oud was. Het bestaan van de relatie was een publiek geheim in de animatieindustrie, de vunzige details werden echter pas algemeen bekend door een diepgravend artikel op Buzzfeed. In het kader van deze onthulling is het moeilijk, zo niet onmogelijk om Ren & Stimpy met dezelfde blik te kijken, laat staan dat mensen met die kennis op een reboot van de serie zitten te wachten. Of er een publiek is dat zit te springen op reboots van series uit de jaren ’90, zoals Beavis and Butt-Head en Clone High is sowieso de vraag, nog afgezien van de uitdaging om deze reboots relevant en interessant te maken. Maar een serie die onlosmakelijk is verbonden met het perverse brein van Kricfalusi verdient geen reboot, zo’n serie moet je gewoon met rust laten.