Alhoewel de meest recente reeks Star Trek films (ook wel de Kelvin Timeline genoemd) voorlopig stil ligt met geen nieuwe titel in zicht, wat Quentin Tarantino ook mag beweren, is het voor de fans van de utopische sci-fi franchise een vruchtbare tijd. De series Star Trek: Discovery en Star Trek: Picard krijgen lovende recensies en worden goed bekeken en twee nieuwe series zijn in de maak: Star Trek: Strange New Worlds en de animatieserie Star Trek: Prodigy. Geanimeerde Star Trek series zijn een gevestigd concept in de franchise: nadat de originele televisieserie van de buis verdween, werden Kirk, Spock en de rest van de crew aangemonsterd om in geanimeerde vorm twee seizoenen lang verdere avonturen te beleven in Star Trek: The Animated Series. Van 1973 tot en met 1974 vormden sloot deze serie naadloos aan bij de originele televisieserie. Nu is er Star Trek: Lower Decks, een komische animatieserie die draait om de hard werkende leden van Starfleet die de minder flitsende missies uit moeten voeren in het universum. De helden van Star Trek: Lower Decks zijn de ensigns in opleiding op het schip de U.S.S. Cerritos, een schip dat zich bijvoorbeeld ontfermt over een missie waarbij Second Contact wordt gemaakt met een buitenaardse beschaving. Waarbij een First Contact draait om het historische feit dat een buitenaardse beschaving toetreedt tot de Federation, is een Second Contact wat praktischer van aard: hoe sluit je de planeet aan op het intergalactische internet, bijvoorbeeld. De protagonisten van de serie zijn de vrijgevochten Beckett Mariner en de stijve regelneef Brad Boimler. Waar Mariner lak heeft aan alle regels, maar dankzij haar eclectische ervaring uitermate capabel blijkt in het overwinnen van problemen, vaart Boimler blind op zijn theoriekennis, die in de praktijk weinig van pas blijkt te komen. Het is weliswaar geen revolutionaire dynamiek, maar het zorgt in de eerste twee afleveringen al wel voor wat interessante situaties en je hoeft geen Vulcan te zijn om te voorspellen dat het duo elkaar steeds meer zal respecteren naarmate de serie vordert. Een serie beoordelen op slechts twee van de tien afleveringen is iets te voorbarig, maar de animatie is vloeiend, de stijl doet ietwat denken aan Rick and Morty maar iets minder chaotisch. De stemmencast is in ieder geval prima: Boimler wordt vertolkt door Jack Quaid die in The Boys al ervaren opdeed als neurotische hork en dit in deze serie flink mag uitvergroten. Tawny Newsome als Mariner is een enthousiast ongeleid projectiel met een bijpassende stem. Andere bekende namen in de cast zijn Jerry O’Connell als de Kirkesque kapitein Jack Ransom en stemveteraan Fred Tatasciore als de vervaarlijke veiligheidsofficier Shaxs. Liefhebbers van Rick and Morty die zin hebben in wat milder vermaak en Star Trek fans die om zichzelf en de serie kunnen lachen, zullen zich zeker geen buil vallen aan Star Trek: Lower Decks.