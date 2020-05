Liefhebbers van trippy sci-fi in animatie kunnen in hun handjes wrijven: niet alleen keerde Rick and Morty vorige week terug met de vrij geniale aflevering Never Ricking Morty, op 8 mei ging het eerste seizoen van Solar Opposites in première op streamingkanaal Hulu. Solar Opposites is ontstaan uit het verhitte brein van Justin Roiland, die samen met Dan Harmon tevens de schepper is van Rick and Morty. Voor Solar Opposites rekruteerde Roiland Mike McMahan, die als schrijver en producent van Rick and Morty al enigzins op dezelfde golflengte opereert en ook de animatie ziet er bekend uit. Aangezien de serie geanimeerd is door Justin Roiland’s Solo Vanity Card Productions! is dat ook geen verrassing.

Solar Opposites draait om een vijftal aliens die hun thuisplaneet Shlorp konden ontvluchten voordat een allesvernietigende asteroïde insloeg en tijdens hun zoektocht naar een geschikte onbewoonde planeet, gestrand zijn op aarde in een Amerikaanse suburb. Het vijftal bestaat uit Korvo, een neurotische betweter die een hekel heeft aan de aarde, Terry, een onnozele, enthousiaste slacker en hun twee jonge klonen, de optimistische Jesse en de puberende Yumyulack. Het vijfde lid van het gezelschap is de Pupa, een larfachtig wezen dat zich ooit zal transformeren door de wereld te verorberen en deze daarna te terraformen tot een nieuw Shlorp.

De vergelijkingen met Rick and Morty blijven onvermijdelijk, aangezien Roiland te horen is als Korvo en klinkt als een nuchtere Rick Sanchez. Thomas Middleditch vertolkt met manisch plezier Terry en Jesse en Yumyulack worden tot leven gewekt door Mary Mack en Sean Giambrone. Daarnaast zijn onder andere Alan Tudyk, Christina Hendricks, Alfred Molina en Tiffany Haddish te horen in gastrollen en voor de liefhebbers van goede stemacteurs zijn er verder veel aangename verrassingen.

Waar Rick and Morty zich inmiddels afspeelt in een multiversum aan werelden, met parallelle tijdslijnen en bizarre planeten met geflipte aliens, begint Solar Opposites betrekkelijk eenvoudig en gegrond op aarde, specifiek dus een doorsnee Amerikaanse buitenwijk. Korvo, Terry, Jesse en Yumyulack proberen zich zo goed en zo kwaad mogelijk aan te passen aan het leven op aarde. Korvo is geobsedeerd met het repareren van hun schip om de door hem verfoeide planeet achter zich te laten, Terry heeft zich daarentegen aangepast en is een groot fan van de Aardse cultuur geworden. Jesse en Yumyulack worden op school met argusogen bespied door twee wantrouwende leraren en hebben in hun kamer een terrarium aangelegd waarin ze mensen deponeren die onbeleefd tegen ze zijn, nadat ze met een raygun gekrompen zijn tot zakformaat. Solar Opposites volgt in het eerste seizoen grotendeels een traditioneel sitcom format en aangezien het concept van aliens die op de aarde een leven opbouwen al eerder in series als Third Rock from the Sun, Alf en Mork & Mindy is verkend, lijken de eerste afleveringen van de serie op safe te spelen. De hoge grapdichtheid zorgt ervoor dat je je niet verveelt, maar het duurt even voordat de serie goed op gang komt. Vanaf de zesde aflevering, getiteld The P.A.T.R.I.C.I.A. Device begint Solar Opposites de potentie waar te maken door op hilarische wijze genderissues op de hak te nemen.

Solar Opposites werd oorspronkelijk ontwikkeld voor Fox, maar werd vervolgens niet door de zender aangenomen, waarna Hulu de serie aankocht en twee seizoenen bestelde. Volgens Roiland en McMahan was dit uiteindelijk alleen maar positief, aangezien ze bij Hulu meer ruimte kregen om hun meer buitenissige ideeën kwijt te kunnen in de serie. Daarnaast hoeft Hulu zich niet te houden aan de keuring waar een netwerk als Fox nog wel aan moet voldoen, waardoor er niet in het bij vlagen extreme geweld in de serie gesnoeid hoefde te worden.

Al met al is het eerste seizoen van Solar Opposites een veelbelovend en zeer vermakelijk begin van een serie die hopelijk de stijgende lijn weet vast te houden om zodoende wellicht uit te groeien tot must see TV.