Animonday: Overzicht Winnaars Annie Awards

Afgelopen zaterdag werden in Los Angeles voor de 47e keer de Annie Awards uitgereikt: de meest prestigieuze prijzen die door de animatie-industrie te winnen zijn en tevens betrouwbare graadmeters voor de winnaars van de Oscars. Bij deze een overzicht van de winnende films, series en producties:

Best Feature:

Frozen 2, Walt Disney Animation Studios

How to Train Your Dragon: The Hidden World, DreamWorks Animation

Klaus, Netflix Presents A Production of The Spa Studios and Atresmedia Cine (WINNER)

Missing Link, LAIKA, LLC

Toy Story 4, Pixar Animation Studios

Best Indie Feature:

Buñuel in the Labyrinth of the Turtles, Sygnatia, Glow, Submarine, Hampa Animation Studio

I Lost My Body, Xilam for Netflix (WINNER)

Okko’s Inn, Madhouse

Promare, TRIGGER, XFLAG

Weathering With You, Toho Co., LTD. / STORY Inc. / CoMix Wave Films

Dat Netflix met de twee belangrijkste prijzen kan pronken maakt de Oscarrace nog spannender en chaotischer. Het feit dat dit prijzen zijn die door de animatie-sector zelf worden uitgereikt maken echter wel een groot verschil: het gemiddelde lid van de Academy zal een stuk minder goed geïnformeerd zijn, laat staan dat je er van uit kan gaan dat alle films gezien zijn. Waardoor naamsbekendheid helaas een veel grotere rol speelt. Aangezien de Annies een groot aantal prijzen uitreiken, geef ik vanaf hier een geredigeerd overzicht van de winnaars, met hier en daar een uitzondering:

Best Special Production:

How to Train Your Dragon Homecoming, DreamWorks Animation

Best Short Subject:

Uncle Thomas: Accounting for the Days, Ciclope Filmes, National Film Board of Canada, Les Armateurs

Best VR:

Bonfire, Baobab Studios