Award ceremonies tijdens het Corona-tijdperk zijn voorlopig gedoemd om virtueel gevierd te worden. De British Academy Film Awards die afgelopen vrijdag werden uitgereikt, hadden wat dat betreft iets weg van een fancy Zoom-gesprek. De Daytime Emmy Awards die op 26 juli werden uitgereikt gingen zoals gewoonlijk grotendeels naar animatietitels, terwijl de nominaties voor de Primetime Emmy Awards weinig verrassingen lieten zien.

De Bafta voor de beste geanimeerde film werd gewonnen door de Netflixproductie Klaus van Sergio Pablos. De traditioneel geanimeerde film versloeg daarmee zowel de blockbusters Frozen 2 en Toy Story 4 alsmede thuisfavoriet A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon van Aardman Animations. Bijzonder aan de Bafta’s is dat er ook prijzen worden uitgereikt aan games en dat daarin de werelden van film en games steeds hechter met elkaar vervlochten raken. Zo worden er awards uitgereikt voor ‘Best Performer in a Leading Role’ en ‘Best Performer in a Supporting Role’, categorieën waarin acteurs als Logan Marshall-Green, Norman Reedus, Troy Baker en Léa Seydoux genomineerd waren. Daar zouden de Oscars een voorbeeld aan kunnen nemen.

Tijdens de Daytime Emmy Awards wist Disney de meeste nominaties te verzilveren: zowel Elena of Avalor van Disney Junior en Rapunzel’s Tangled Adventure van Disney Channel waren goed voor maar liefst drie prijzen per titel. Filmcomponist Alan Menken won de Emmy voor Original Song in A Children’s, Young Adult, or Animated Program voor Waiting in the Wings uit Rapunzel’s Tangled Adventure. Daarmee werd Menken de zestiende persoon die de status van EGOT heeft bereikt: een winnaar van een Emmy, een Grammy, een Oscar en een Tony Award.

De nominaties voor de Primetime Emmy Awards blinken dit jaar niet uit in originaliteit. Big Mouth, The Simpsons, Bojack Horseman, Bob’s Burgers en Rick and Morty gaan met elkaar de strijd aan om bekroond te worden als beste animatieserie. Met uitzondering van The Simpsons, waarvan de nominatie ingegeven lijkt door naamsbekendheid — is het geen slechte selectie: de existentiële, duistere satire over Hollywood in Bojack Horseman heeft tijd nodig gehad om te landen (en aangezien het zesde seizoen tevens het laatste seizoen was, is het goed mogelijk dat de serie daarom extra kans maakt op een prijs). Het nihilistische Rick and Morty weet ook nog steeds bij tijd en wijle te verrassen, al ontbrak in het meest recente seizoen een echt briljante aflevering als ‘The Ricklantis Mixup’. De puber-perikelen die zonder veel schroom voorbijkomen in Big Mouth zijn nog steeds bijzonder ranzig en ontwapenend tegelijkertijd, dus die nominatie is ook dubbel en dwars verdiend. Maar de afwezigheid van het laaiend enthousiast ontvangen Undone, de indrukwekkende poppenanimatie in Jim Henson’s The Dark Crystal: Age of Resistance of het baanbrekende, genderbendende Steven Universe zijn allemaal gemiste kansen. Daarnaast zijn er andere titels die ook meer aandacht en nominaties hebben verdiend, zoals The Midnight Gospel, Harley Quinn en Tuca & Bertie. Hopelijk zullen de nominaties van volgend jaar een betere representatie weergeven van de diversiteit en veelvuldig verschillende vormen die huidige animatieseries laten zien.