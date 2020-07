Deze editie van de Animonday staat in het teken van de nostalgie naar de nineties, een ogenschijnlijk zo onschuldige tijd vergeleken met nu en de herrijzenis van een aantal animatieseries uit die periode die binnenkort weer in een nieuw jasje te bewonderen zullen zijn.

De animatieserie Rocko’s Modern Life kreeg onlangs na 23 jaar een reboot in de vorm van de Netflix-special Rocko’s Modern Life: Static Cling en de Disney-serie Ducktales kreeg in 2017 een succesvolle reboot met een indrukwekkende stemmencast. Nu lijkt de nineties-nostalgie door te zetten: in korte tijd werden een aantal reboots van animatieseries uit dit decennium aangekondigd.

Ten eerste maakte niemand minder dan Mike Judge bekend dat Beavis en Butt-Head, zijn white-trash metalheads met een gezamenlijk IQ van een geplette kikker, binnenkort wederom te zien zouden zijn in een nieuw seizoen. In de woorden van Judge: “It seemed like the time was right to get stupid again.” In 2011 kwamen Beavis And Butt-Head al terug voor een achtste seizoen waarin ze het helse reality-TV landschap van MTV compleet belachelijk maakten:

Het is natuurlijk de vraag of Beavis And Butt-Head nog wel werkt in het huidige klimaat: alhoewel de kleine hufters vervelende pubers zijn, waren ze nooit zo racistisch dat ze nu als Trump-aanhangers neergezet zouden worden. Aan de andere kant waren ze alles behalve politiek correct, dus er is een grote kans dat mensen zich tot in hun botten beschimpt en beledigt zullen voelen.

Voor eenieder die gruwde van de banale stupiditeit van Beavis And Butt-Head was er gelukkig Daria, de hoogbegaafde nerd die in haar eigen serie haar existentiële angst op afstand hield met haar scherpe tong. Ook hier een reboot, maar wel met een twist: de serie Jodie (voorheen Daria & Jodie) wordt een spin-off rond Jodie, de Afrikaans-Amerikaanse schoolvriendin van Daria, vertolkt door Tracee Ellis Ross. Als dit de kansen op een live-action film over Daria, gespeeld door Aubrey Plaza ook enigszins vergroot, dan is dat mooi meegenomen:

And speaking of live-action, het gerucht gaat dat Warner Bros. het immer in beweging zijnde DC Cinematic Universe een schop onder de badonkadonk wil verkopen door de animatieserie Batman Beyond te verfilmen met een terugkeer van niemand minder dan Michael Keaton als een oude, verbitterde Batman die zijn Bat-meuk uit de mottenballen haalt om een tiener genaamd Terry McGinnis op te leiden tot de nieuwe Batman in een futuristisch Gotham. De animatieserie bezit een cultstatus onder fans, wie weet gaat het nog een goede film opleveren ook!