Het zijn barre tijden voor ons allemaal, maar filmfestivals hebben het bijzonder zwaar. Het prestigieuze filmfestival van Cannes zal dit jaar niet plaatsvinden en het grootste animatiefilmfestival van de wereld in Annecy is helaas ook geschrapt. Naast alle kommer en kwel zijn er gelukkig hier en daar lichtpuntjes: zo presenteert het Imagine Film Festival vanaf vandaag elke twee weken een programma met fantastische shorts, kun je een zeer ruime selectie aan documentaires via het IDFA online bewonderen en vanavond kan je dankzij het Kaboom Animation Festival via Zoom live meegenieten van een online editie van het compleet bezopen interactieve Midnight Madness event.

Getiteld Midnight Madness: online edition: Are you OK? kun je vanuit het comfort van je huiskamer meekijken, meejoelen en meefeesten met animatoren en animatiefans die vanuit alle hoeken van de wereld vanavond virtueel aanwezig kunnen zijn. Je kan in ieder geval het volgende verwachten: geanimeerde shorts, live animatie, animator yoga, Kindertijd, live muziek, live animatie, mislukkingen, Animators Cribs, Everybody is a VJ, collectief tekenen en Finger Karaoke. Voor de optimale ervaring installeer je Zoom en voor de interactie heb je papier en markers nodig. Daarnaast zijn ter verhoging van de feestvreugde een kostuum/onesie, make-up of schmink, kekke hoofddeksels, fancy zonnebrillen of wat je dan ook in een feeststemming brengt allemaal van harte welkom! Een werkende camera, hetzij webcam, telefoon, Ipad of iets exotisch is ook een aanrader. En als je je het beste thuis voelt met een filter zodat je je innerlijke Zuid-Amerikaanse hoefdier of knolgewas met de wereld kan delen, be our guest!

Hieronder de inloggegevens:

Join: MIDNIGHT MADNESS

https://zoom.us/j/99893152300

Meeting ID: 822 942 432

Volgende week weer ‘gewoon’ animatienieuws, bij deze concluderen we deze schaamteloze zelfpromotie. Tot vanavond!