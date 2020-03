Animonday: Hideous Henk

In deze Animonday hebben we een interview met Junaid Chundrigar, bekend van de webserie Bad Days en de Ultrakort Kort Maar Krachtig. Voor 3LAB, een platform voor jonge makers van NPO3 maakte hij een pilot voor een animatieserie met de titel Hideous Henk, over een rancuneuze Chihuahua die geadopteerd wordt door de ambitieuze influencer Michellefer. De pilot gaat vandaag online, dus kijk, like en spread the word als je meer wil zien!

A: ‘Hi Junaid! Gefeliciteerd met de pilot van Hideous Henk, ik heb een paar keer hard gelachen en de grapdichtheid is hoog genoeg om de aflevering meerdere keren te kijken. Hoe is de pilot ontstaan? Had jij het idee en heb jij daarmee de NPO benaderd, of was er eerder vanuit de NPO belangstelling getoond? Vertel ons de Origin Story van Hideous Henk…’

JC: ‘Het idee kwam van Britt Snel, die een versie ervan heeft ontwikkeld met een groepje toen ze nog op school zat. Zij en Chris Stenger (producent van Family Affair Films) benaderde mij met de vraag of ik hun idee (dat toen nog de titel Das Bitch had) wilde regisseren en animeren, na het zien van een van mijn vorige film Kort maar Krachtig. Ik vond het idee erg leuk en zei meteen ja. Toen de oproep van NPO 3LAB kwam om pilot pitches in te dienen, hebben wij dit gedaan en al een week later hoorde wij dat we de pilot mochten maken. Feest!’

A: ‘Hideous Henk is gemaakt in het kader van 3LAB, de proeftuin van NPO3. Wat houdt dat precies in? Wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat er straks een volledig seizoen gemaakt kan worden?’

JC: ‘De NPO moet de pilot goed genoeg vinden om een volledig seizoen groen licht te geven. Ik denk dat de YouTube views zeker wel gaan helpen, dus we gaan wel zien hoe hij het doet!’

A: ‘Hoeveel tijd heeft de productie van deze pilot gekost?’

JC: ‘We wisten half juli ongeveer dat we de pilot mochten maken. Vanaf dat moment hebben we zitten brainstormen over de eerste aflevering, zitten schrijven en verschillende ideeën uitgeprobeerd. In oktober ben ik begonnen met het maken van het moving storyboard. Daar zijn ongeveer 4 versies van gemaakt voordat we tevreden waren en ik de animatie productie kon starten half november. Vervolgens was het november tot en met eind februari heel hard doorwerken om dit op tijd af te krijgen.’

A: ‘Mocht het een serie worden, hoeveel werk gaat er dan in een aflevering zitten?’

JC: ‘Ik hoop iets minder dan in de pilot, maar dat gebeurd sowieso omdat we nu al hebben geleerd van de pilot en hoe we sommige dingen nu moeten aanpakken. Ik heb nu alle storyboards, animatie en clean-up in m’n eentje gedaan maar hoop wel meer te kunnen samenwerken met anderen. Dit was bijvoorbeeld de eerste keer dat ik heb samen gewerkt met Niels Dekker van Brontomus, die alle achtergronden heeft gedaan. Tijdens het hele proces vroeg ik mij vooral af waarom ik niet veel eerder met Niels heb samengewerkt want het ging zo makkelijk en zonder problemen. Het is altijd fijn als dat gewoon gebeurd.’

A: ‘Wat zijn je inspiratiebronnen in het algemeen, en wie inspireerden je in het bijzonder voor het maken van Hideous Henk?’

JC: ‘Mijn inspiratiebronnen zijn vooral heel veel jaren 90 point & click adventure games (Monkey Island, Sam & Max, etc.), Cartoon Network series (Dexter’s Lab, The Powerpuff Girls, etc) en klassieke Looney Tunes chaos. Er wordt vaak “Ren & Stimpy!” tegen me gezegd maar daar ben ik het zelf niet helemaal mee eens. Nou werd Ren & Stimpy wel genoemd in de originele pitch van Britt en Chris, en Henk is natuurlijk een chihuahua, dus we moesten er wel een cliché ‘vieze close-up’ erin stoppen. Maar goed, die zitten ook in Spongebob Squarepants dus het kan net zo goed een verwijzing daar naar zijn! Ha!’

A: ‘Waar werk je nog meer aan op het moment? Afhankelijk van het succes van Hideous Henk, wat kunnen we de komende tijd verder van je verwachten?’

JC: ‘Ik ga binnenkort starten aan een nieuwe parodie webserie voor het YouTube kanaal How It Should Have Ended samen met animator Cas van de Pol. Verder liggen er nog potentieel grote projecten op de stapel waar ik niks over mag zeggen (en dat zijn de beste, dan denk je “ooooh wat zou dat toch zijn!” terwijl het werkelijke antwoord niet super spectaculair is maar NDA’s maken het toch weer interessanter enzo.). En daarnaast blijf ik bezig met mijn eigen puur-voor-de-lol webserie; Gerard en Stipje.’

A: ‘Bedankt Junaid!’