In de Animonday van vandaag volop aandacht voor animatie uit de jaren ’80. Jeugdsentiment is sinds mensenheugenis omarmd door Hollywood, met gemengde resultaten. Jeugdherinneringen blijken voor veel mensen het meest kostbare bezit te zijn dat ze zich voor kunnen stellen, waardoor elke reboot en herinterpretatie van geliefde filmklassiekers of animatieseries van vroeger tegen een muur van dreinende, klagende fans op moet boksen. Desalniettemin keren makers graag terug naar deze schijnbaar onuitputtelijke bron en als je met een open blik kijkt, zijn de nieuwe incarnaties van bekende personages en franchises vaak prima te pruimen.

G.I. Joe bingen op YouTube

Speelgoedboer Hasbro speelt in op de vraag naar binge-materiaal die ontstaan is door de globale quarantaine en heeft vijftien afleveringen van de animatieserie G.I. Joe: A Real American Hero uit de jaren ’80 op YouTube gezet. Net zoals de meeste animatieseries uit die tijd was de serie eigenlijk bijzaak, Hasbro was vooral geïnteresseerd in het verkopen van speelgoed. En naast een veredelde serie reclamespotjes was G.I. Joe ook nog eens je reinste Amerikaanse leger-propaganda, maar als je daar tegen kan ben je weer bijna zeven uur zoet.

Een ander kenmerk van tekenfilmseries uit de eighties zijn de Public Service Announcements: educatief bedoelde scènes die wijze lessen moeten overbrengen over bijvoorbeeld verkeersregels en brandveiligheid. In de Public Service Announcements in G.I. Joe: A Real American Hero werden standaard een aantal willekeurige, volstrekt inwisselbare koters geconfronteerd met een gevaarlijke situatie, waarna een lid van G.I. Joe een belangrijke levensles kwam oplepelen met als uitsmijter de onliner: “And knowing is half the battle!“. De PSA’s hadden meestal geen ruk te maken met de aflevering zelf en de levenslessen waren grotendeels ingetrapte open deuren, waardoor ze gemakkelijk te parodiëren zijn. Eric Fensler van het videoproductiebedrijf FENSLERFILM monteerde in 2003 melige, absurde parodieën van de PSA’s van G.I. Joe: A Real American Hero en werd daarmee een pionier van de meme-cultuur.

Corona-voorlichting van Jem:

Dat PSA’s ook kunnen worden ingezet voor de goede zaak bewijst Samantha Newark, de stemactrice van Jem uit Jem and the Holograms, de animatieserie uit de jaren ’80 die hairmetal, glamrock en camp populair maakten in het klaslokaal. De serie kreeg in 2015 nog een niet bijzonder geslaagde remake in de vorm van een geflopte bioscoopfilm, maar Newark maakt Jem weer relevant dankzij deze PSA over het Corona-virus:

Ryan Reynolds en Netflix blazen Dragon’s Lair nieuw leven in

In de vroege jaren ’80 was pixel art geen esthetische keuze, maar de norm. De graphics van games vroegen om heel veel verbeeldingskracht om in driehoekjes en blokjes aliens, tanks, monsters en helden te zien. Toen Dragon’s Lair uitkwam, een game met vloeiende animatie die de vergelijking met een Disney-film glansrijk kon doorstaan, was dat niets minder dan een openbaring. En alhoewel de gameplay beperkt was tot het al dan niet drukken op de juiste knop om de dappere ridder Dirk levend van scène naar scène transporteren, maakte de animaties van Don Bluth een gigantische indruk op gamers uit die tijd. Na decennia in Development Hell door te hebben gebracht, ziet het er naar uit dat Dragon’s Lair eindelijk een filmbewerking krijgt dankzij iedereen’s favoriete Canadese lolbroek Ryan Reynolds en Netflix. Don Bluth is betrokken bij het project, maar volgens de berichten betreft het wel een live-action vehikel in plaats van een animatiefilm. We zijn benieuwd hoe dat er uit zal gaan zien. Hier is in ieder geval het origineel in zijn geheel te bewonderen: