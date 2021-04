De eerste lange 2D-animatiefilm gemaakt op Zuid-Afrikaanse bodem is een feit. Met een script van nog geen twee pagina’s lang, een eerste versie van de film die al sinds 2006 op de plank lag en hulp van wat vrienden lukte het Mike Scott Bru & Boegie: The Movie (2019) uit te brengen. De film was te zien tijdens de online editie van Kaboom Animation Festival 2021.

Bru en Boegie leven in Zuid-Afrika en zijn elkaars beste vrienden. Ze moeten een plan bedenken om meer mensen naar hun korte films te laten kijken. Een lange animatiefilm met de vrienden in de hoofdrol lijkt het antwoord te zijn. De animatie heeft door de zachte pastelkleuren iets liefelijks, terwijl Bru en Boegie, slechts geleed in een onderbroek, er eerder rebels uitzien.

Waar het begin en het einde van de film vrij dynamisch zijn, gebeurt er gedurende de rest (tevens het overgrote deel) van de film niets. Bru neemt plaats op een kussen en mediteert. Op de achtergrond beweegt een lavalamp en een klok in de vorm van een kat. Doordat er zo weinig gebeurt in de film, kan je van de gelegenheid gebruikmaken om iedere centimeter van het beeld te observeren. De wijzer van de klok, die beweegt echt! En het wandkleed is toch niet helemaal egaal, er zitten kleine witte vlekjes op. Het is interessant om te merken dat de kleinste details je opvallen wanneer je lang naar vrijwel hetzelfde beeld kijkt. De kijkervaring is in die zin een meditatie op zich.

Toch brengt het kijken naar een mediterende Bru ook wat spanning en ongemak mee. Je vraagt je toch af of er nog wat gaat gebeuren, terwijl je de neiging om te film vooruit te spoelen stevig onderdrukt. Dat laatste laat je dan toch wel uit je hoofd, als daar ineens Doggie Poggie tevoorschijn komt, op Bru’s hoofd gaat zitten en na een paar minuten weer uit beeld loopt. Vol nieuwsgierigheid wacht je op de volgende gebeurtenissen, al blijken die spaarzaam te zijn. Je gaat je zelf afvragen of het kussen waar Bru op zit beweegt of dat het zo maar lijkt omdat je er te lang naar zit te staren. Ondertussen vraag je je ook wel af hoeveel mensen het tot het einde hadden volgehouden als de film tijdens een offline festival in een filmzaal zou worden.

Noem de film saai, noem hem meditatief. Bru & Boegie: The Movie levert sowieso een bijzondere kijkervaring op.