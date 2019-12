Animonday: Best of 2019

Het is de tijd voor eindejaarslijstjes en ook in de Animonday besteden we aandacht aan het beste wat het jaar ons op animatiegebied heeft gebracht. We hebben vijf hoogtepunten van het jaar (waarbij we geen onderscheid maken tussen series en films) in willekeurige volgorde op een rijtje gezet.

HEINZ de film

De tijd dat Nederlandse animatiefilms van speelfilmlengte met een zoeklicht gezocht moesten worden, is gelukkig achter ons, maar een geslaagde stripadaptatie van eigen bodem is altijd welkom. Technisch kwam de film al in 2018 uit in een voorpremière op het KLIK Amsterdam Animation Festival, maar de officiële release was in april van dit jaar. De avonturen van de kleine kroegtijger brachten Heinz van zijn vertrouwde achenebbisje straten van Amsterdam naar tropische eilanden en New York, waarbij met manische snelheid grappen op de kijker worden afgevuurd. De beste komedie van het jaar werd helaas geen kassucces, maar een cultstatus behoort nog tot de mogelijkheden.

Alita: Battle Angel

De samenwerking van Robert Rodriguez en James Cameron leek vervaarlijk dicht langs de afgrond van de Uncanny Valley te scheren dankzij de gigantische Manga-ogen van hoofdrolspeelster Rosa Salazar, gelukkig bleek dat in de film alleszins mee te vallen. Het leverde blockbusterspektakel op waarbij live-action en animatie uiterst ambachtelijk in elkaar overliepen, met puike acteerprestaties van Salazar, Christoph Waltz, Mahershala Ali en Jennifer Connelly. Het ziet er naar uit dat de film helaas geen franchise zal lanceren, alhoewel je gezien de gezamenlijke capaciteiten van Rodriguez en Cameron dat nooit helemaal kan uitsluiten.

Undone

Wederom een uitmuntende rol van Salazar, die dit jaar doorbrak bij een groot publiek én zichzelf prominent in de kijker van animatieliefhebbers heeft gespeeld. De eerste animatieserie van Amazon is een hallucinante trip door tijd, ruimte en de geest van Alma, een kleuterleidster die na een auto-ongeluk het vermogen krijgt te reizen in de tijdstroom en zo de moord op haar eigen vader probeert op te lossen. In de serie worden rotoscope-technieken gecombineerd met geschilderde achtergronden, een technisch staaltje vernuft met dank aan regisseur Hisko Hulsing en een team getalenteerde Nederlandse animatoren die voor Submarine in Amsterdam verantwoordelijk waren voor een groot deel van de animatie. Undone belandde al op meerdere eindejaarslijstjes met de beste series van het jaar en dat is volkomen terecht.

Love, Death & Robots

Laten we toegeven, niet elke aflevering van Love, Death & Robots was een voltreffer. De anthology serie was echter wel een prachtige showcase waarin duidelijk werd gemaakt dat animatie een fantastische verscheidenheid aan stijlen, technieken en verhalen omvat. Het project van Tim Miller en David Fincher krijgt in 2020 een tweede seizoen, met Jennifer Yuh Nelson van Kung Fu Panda 2 en 3 aan het roer. Hopelijk kan onder haar bezielende leiding de kwaliteit van de serie nog verder omhoog getrokken worden, de potentie is er sowieso.

Avengers: Endgame

In 2019 zagen we het (voorlopige) einde van enkele lang lopende franchises zoals Star Wars, Game of Thrones en The Avengers. In tegenstelling tot de ietwat teleurstellende eindes in Star Wars: The Rise of Skywalker en Game of Thrones wist Avengers: Endgame de franchise wel tot een bevredigend einde te brengen. En al deze verhalen zouden niet verteld kunnen worden zonder de toenemende synergie van live-action, praktische special effects en CGI.