In de Animonday van vandaag geven we een overzicht van het Annecy Festival, dat vandaag van start is gegaan. In plaats van een pittoresk dorpje in Frankrijk dichtbij de Zwitserse grens vindt het befaamde filmfestival dit jaar online plaats met dank aan de globale pandemie. Dat betekent wel dat elke animatieliefhebber ter wereld zich kan laven aan een compleet festivalprogramma voor de bijzonder schappelijke prijs van 15 € voor een virtuele festivalpas.

Op het festival draaien in ieder geval 20 geanimeerde features: 10 daarvan doen mee aan de officiële competitie, de rest is te zien in het speciale Contrechamp programma voor opvallende en uitdagende films. Japan wordt zeer verdienstelijk vertegenwoordigd met maar liefst vier films (waaronder True North, een Japans/Indonesische co-productie) en Frankrijk mag met drie films ook zeker niet klagen. Opvallend genoeg zijn er geen Amerikaanse, Canadese of Britse films in de competitie te vinden, wel films uit Mauritius, Chili en een Egyptisch/Saudische co-productie. De bekendste titel uit de selectie is Lupin III The First, een computergeanimeerde film uit een illustere filmreeks waarin The Castle of Cagliostro van Hayao Miyazaki in het Westen het meest gezien is.

De korte filmprogramma’s van Annecy zullen zoals elk jaar vol verrassingen zitten: uit meer dan 3000 inzendingen uit 94 landen werden 179 films uitverkozen om vertoond te worden in één van de zeven competitieprogramma’s. In de officiële competitie gooit Altötting van Andreas Hykade zeer waarschijnlijk hoge ogen. Hykade won in 2010 met Love and Theft ongeveer elke prijs die er maar te winnen valt op het festivalcircuit.

De andere competitieprogramma’s zijn Off-Limits, Perspectives, Young Audiences, Graduation Films, TV en Commissioned Films. Daarnaast is er tevens een competitieprogramma voor VR-producties: de titel met de meeste buzz is het Canadese The Orchid and the Bee. Verwacht volgende week een virtueel festivalverslag in de komende editie van de Animonday! Bij deze alvast de festivaltrailer: