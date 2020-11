In de Animonday van deze week een kort overzicht van internationaal animatienieuws:

De CBS All Access serie No Activity werd drie seizoenen lang geproduceerd als live-action serie, het vierde seizoen dat deze week werd aangekondigd zal echter een geanimeerde vorm krijgen. No Activity komt uit de koker van onder andere Will Ferrell en Adam McKay en mocht andere komische zwaargewichten als Amy Sedaris en Jason Mantzoukas tot de reguliere cast rekenen. Of de acteurs terugkomen om de animatieserie in te spreken, is nog niet bekend, net zoals de nog onbekende releasedatum. Zoals altijd heeft Cartoon Brew alle details.

In The Guardian staat een interessant artikel dat min of meer bevestigd dat animatie in tijden van Corona een uitweg biedt aan studio’s om series te kunnen blijven maken. Het artikel gaat dieper in op het fenomeen waarin live-action series een geanimeerd vervolg krijgen, met een focus op de nieuwe, geanimeerde X-Files spin-off The X-Files: Albuquerque en de recente animatieserie Star Trek: Lower Decks. Voor het uitgebreide artikel, zie The Guardian.

En op CBR.com is een stuk te vinden hoe de GTA-esque game Scarface: The World is Yours eventueel als inspiratiebron zou kunnen dienen voor een onvermijdelijke reboot van de klassieke gangsterfilm. In Scarface: The World is Yours overleef je als Tony Montana het einde van de film, schiet je je een weg door je landhuis naar buiten en begin je met het heropbouwen van je imperium. Het spel had een streepje voor op de competitie doordat je speelde als de grofgebekte Tony, die elke actie voorziet van lompe uitspraken en omdat je in een zeer specifiek combat-systeem op zowel de individuele linkertestikel als de rechtertestikel kan mikken. Een goeie gamesverfilming is nog steeds zeldzaam en een reboot van Luca Guadagnino is in de maak, dus wie weet komen we er achter.