In de Animonday van vandaag een overzicht van internationaal animatienieuws.

Quibi calls it quits: een half jaar na de oprichting van de streamingdienst Quibi, gericht op hapklare content, is bekend geworden dat de stekker eruit wordt getrokken. Oprichter Jeffrey Katzenberg wist grote namen te strikken als Steven Spielberg en Guillermo del Toro, maar Quibi trok niet genoeg gebruikers om het succesvol te maken. Wat er gaat gebeuren met de series die gemaakt zijn voor Quibi is nog niet bekend: daaronder bevinden zich een stop-motion serie van Rick and Morty’s Justin Roiland genaamd Gloop World en een animatieserie genaamd Your Daily Horoscope over twaalf millenial sterrenbeelden.

De Franse legendarische acteur/wijnvat Gérard Depardieu wordt de hoofdpersoon in een animatieserie gebaseerd op zijn leven. De animatieserie is geïnspireerd door de graphic novel Gérard: Five Years with Dépardieu van stripmaker Mathieu Sapin, wiens stijl nagevolgd zal worden. De serie zal bestaan uit 52 delen van 3 minuten elk en Depardieu speelt zichzelf. Een aantal episodes zullen worden geregisseerd door andere grote namen uit de (Franse) stripwereld.

In tegenstelling tot Quibi gaat het Netflix nog steeds voor de wind: de streamingdienst kondigde deze week een nieuw samenwerkingsverband aan met een Zuid-Koreaanse en drie Japanse animatiestudio’s. De studio’s zijn Studio Mir in Zuid-Korea en de studio’s Mappa, Naz en Science Saru in Japan. Netflix heeft al eerder samengewerkt met Studio Mir, verantwoordelijk voor de animatie van Kipo and the Age of Wonderbeasts en Voltron: Legendary Defender die te zien waren op de streamingdienst. Science Saru was verantwoordelijk voor Devilman: Crybaby en Mappa is bezig met de productie van Yasuke voor Netflix.