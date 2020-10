In deze Animonday een selectie van internationaal animatienieuws:

Met de aankondiging dat de nieuwe Pixar-film Soul op Disney+ uitgebracht zal worden in plaats van in de bioscoop, werd duidelijk dat de strategie voor de komende tijd de nadruk legt op digitale distributie en het zo aantrekkelijk mogelijk maken van Disney’s eigen streamingdienst. Volgens een artikel op Cartoon Brew komt het er op neer dat Disney niet meer specifiek films gaat maken voor de bioscoop of voor online distributie, maar films in het algemeen, waarbij het huis van de muis bepaalt waar en hoe ze uitkomen als ze af zijn. Het artikel gaat er dieper op in en is de moeite van het lezen waard. Dat bioscopen niet blij zullen zijn met deze ontwikkeling is natuurlijk zeer begrijpelijk, maar gezien de voortrazende pandemie ligt de nieuwe strategie ook voor de hand.

Op de website van BBC News staat een uitgebreid artikel over de opkomst van animatie in Afrika, waar animatoren bij gebrek aan een officiële opleiding veelal zichzelf het vak aanleren, onder andere door online tutorials te volgen. Het is een puik artikel over een positieve ontwikkeling, dus als je geïnteresseerd bent in goed nieuws is het artikel zeker de moeite van het lezen waard.

Het Franse filmproductiebedrijf Autour de Minuit heeft een YouTube-kanaal opgezet genaamd Animatic om nieuwe films en ouder werk digitaal uit te brengen. Het plan is om elke woensdag en elke zaterdag een nieuwe titel online te zetten. De eerste titel is The Monster of Nix, een lange sprookjesachtige short van de vorig jaar overleden filmmaker/multidisciplinair kunstenaar Rosto. Onder de andere titels die nu al te bewonderen zijn, vinden we bijvoorbeeld Decorado van Alberto Vázquez, de prachtige pluisanimatie van Oh Willy… van Emma De Swaef en Marc James Roels en de geweldig absurdistische PROF. NIETO SHOW van Nieto. Op de lange termijn zal het kanaal tevens titels buiten de catalogus van Autour de Minuit plaatsen.

https://www.youtube.com/channel/UCjJSFyNeim43LclfKcWccmg