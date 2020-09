In deze Animonday presenteren we een selectie uit internationaal animatienieuws.

De Creative Arts Emmy Awards, de meest prestigieuze Amerikaanse prijzen voor televisieseries en producties werden zoals we dat inmiddels verwachten afgelopen week virtueel uitgereikt. Zaterdag was de slotaflevering van een uitreiking die was uitgesmeerd over vijf avonden op FXX. Rick and Morty won de Emmy voor Outstanding Animated Program voor The Vat of Acid Episode en versloeg daarmee Bob’s Burgers, Big Mouth, The Simpsons en geliefde underdogserie BoJack Horseman. De beeldschone poppenserie Jim Henson’s The Dark Crystal: Age of Resistance won de Emmy voor Outstanding Children’s Program maar moet de prijs delen met We Are The Dream: The Kids Of The Oakland MLK Oratorical Fest.

De Belzebubs begonnen ooit als een strip van de Finse auteur JP Ahonen over de dagelijkse beslommeringen van de leden van een Death Metal band. De band begon een eigen leven te leiden: er werden nummers geschreven en gecomponeerd, geanimeerde videoclips werden gemaakt om de duistere boodschap verder te verkondigen en een daadwerkelijke tour door Europa werd opgezet. Helaas viel de tournee in het water door je weet wel, maar gelukkig blijft de band niet bij de pakken neerzitten. Belzebubs startte een crowdfundcampagne om een 360 graden geanimeerde Hexperience te maken zodat fans alsnog een optreden kunnen meemaken. En daarnaast is deze week bekend gemaakt dat ze vereeuwigd zullen worden in een animatieserie. Een eerste seizoen van dertien afleveringen is aangekocht en zal in de loop van 2021 geproduceerd worden. De serie zal waarschijnlijk het jaar erop uitkomen.

Augenblick Studios, bekend van series als Ugly Americans, Superjail! en Wonder Showzen heeft de eerste animatieserie voor Snapchat gemaakt getiteld Death Hacks. De serie draait om de influencers Adam (Thomas Middleditch) en Molly (Kristen Schaal) die in het hiernamaals met vernieuwde energie werken aan hun social media imperium. De eerste aflevering van de serie staat op YouTube, voor de rest ben je aangewezen op Snapchat.