In de Animonday van vandaag een overzicht van recent animatienieuws.

Don Bluth is een gevierde animator die verantwoordelijk is voor uitmuntende animatiefilms als The Secret of NIMH, An American Tail en All Dogs Go To Heaven en iconische games als Dragon’s Lair en Space Ace. Op de gezegende leeftijd van 83 jaar zou het beslist geen schande zijn als Bluth zou genieten van een welverdiende oude dag, maar net zoals Hayao Miyazaki blijft Bluth actief en heeft hij onlangs zelfs een nieuwe animatiestudio opgericht genaamd Don Bluth Studios. Het nieuws werd wereldkundig gemaakt op de Facebookpagina van de nieuwe studio, waarin uitgelegd wordt dat er een behoefte is aan een terugkeer van handgemaakte animatie. Aangezien het merendeel van de grote animatiestudio’s zijn overgestapt op computeranimatie en Klaus van Sergio Pablos bewees dat je nog steeds hoge ogen kan gooien met traditionele animatie, lijkt Don Bluth Studios een intrigerend alternatief na te streven. De nieuwe studio belooft dat de output bijzonder transparant zal zijn: fans kunnen het maakproces van films volgen via Social Media en als eerste wordt gewerkt aan een serie korte films gebaseerd op fabels die Bluth heeft geschreven.

Vorige week werd bekend dat The Venture Bros., een in selecte kringen geliefde cultanimatieserie door Adult Swim werd gecanceld. Op Twitter maakte Christopher McCulloch (beter bekend onder zijn alias Jackson Publick) bekend dat tijdens het schrijven aan het achtste seizoen van de langlopende serie, Adult Swim de stekker uit het project had getrokken. The Venture Bros. begon in 2004 als een soort parodie op de klassieke animatieserie Jonny Quest uit 1964, maar ontwikkelde zich al snel tot een bizarre show die het voor elkaar kreeg om zowel een postmodernistisch, intertekstueel uitermate gelaagd vehikel te creëren waarin verwijzingen naar muziek, politiek, film, literatuur, animatie, comics en alles wat makers McCulloch en Doc Hammer maar willen persifleren een plek kon vinden en tegelijkertijd een meanderend epos te schetsen over falen, teleurstelling, familie en lotsbestemming. Gelukkig lijkt het nog te vroeg om The Venture Bros. definitief af te schrijven, aangezien Adult Swim het volgende statement over de serie publiceerde: “We also want more Venture Bros. and have been working with Jackson [Publick] and Doc [Hammer] to find another way to continue the Venture Bros. story.” Wellicht dat de serie dus een plek zal vinden op een ander kanaal of streaming dienst. We houden een oogje in het zeil.