In deze Animonday een overzicht van recent animatienieuws.

Deze week maakte ASIFA-Hollywood (ASIFA staat voor Association Internationale du Film d’Animation) bekend dat de awardceremonie voor de Annies, het animatie-equivalent van de Oscars, voor onbepaalde tijd is uitgesteld. De uitreiking zou plaatsvinden eind januari/begin februari zoals gewoonlijk, maar door de corona-pandemie die in de VS nog niet onder controle is gebracht, wordt de ceremonie opgeschoven. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de uitreiking wel zal plaatsvinden en in welke vorm: of er een daadwerkelijke ceremonie zal worden georganiseerd, of dat zoals bijvoorbeeld de Baftas van dit jaar, het geheel virtueel plaats zal vinden. Het enige voordeel is dat de call for submissions en deadlines om te stemmen ook zijn opgeschoven.

In tegenstelling tot live-action films en series is gebleken dat het maken van animatie in tijden van lockdowns en social distancing met een paar aanpassingen wel goed te doen is. Zodoende vliegen de berichten over nieuwe projecten en series om je oren. In navolging van de geanimeerde komedie Star Trek: Lower Decks werd deze week een animatieserie aangekondigd die de lichtvoetige kant van de X-Files zal verkennen genaamd X-Files: Albuquerque. De serie zal niet draaien om Mulder en Scully, maar om een groep agenten die alle zaken zal onderzoeken die te bezopen werden geacht voor de echte X-Files. Animatieserie The Multivorce van Kevin Smith’s maatje Scott Mosier en Kirker Butler is niet gebaseerd op een bestaande franchise, maar wordt gepitcht als een mix van Marriage Story en Rick and Morty. Aangezien het laatste voorbeeld dit onderwerp uitgebreid heeft behandeld in de afgelopen vijf seizoenen ben ik benieuwd welke frisse blik de makers met zich mee brengen, maar wie weet. Het is na de nieuwssatire Tooning out the News en Star Trek: Lower Decks het derde animatieproject van CBS All Access. En last, but not least: je favoriete magische hond/knuffelbare despoot/sarcastische robot John Dimaggio bevestigt zijn terugkeer naar Disenchantment en Adventure Time. Het derde seizoen van Disenchantment is volgens Dimaggio in productie, al kon hij niet veel loslaten over een releasedatum van dat seizoen. En in Adventure Time: Distant Lands zal hij wederom de zeer flexibele Jake the Dog vertolken. Nu nog de terugkeer van Futurama, Disney! Get to work!