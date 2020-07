In deze Animonday een overzicht van recent animatienieuws.

Netflix heeft de internationale vertoningsrechten voor The Spongebob Movie: Sponge on the Run aangekocht. De animatiefilm leek het slachtoffer te worden van het huidige uitgeklede bioscoopklimaat, maar zal dus online te zien zijn in de hele wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten en China. Diverse animatiefilms werden eerder dit jaar al (grotendeels) digitaal uitgebracht, zoals Trolls World Tour en Scoob! Gezien de ontwikkelingen in de VS, ligt het voor de hand dat er nog meer films zullen volgen.

Netflix heeft ook een belangrijke rol te spelen in de nieuwe film van Richard Linklater, getiteld Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure. Linklater maakte eerder al de animatiefilms Waking Life en A Scanner Darkly, waarbij door middel van rotoscoping bestaand filmmateriaal werd geanimeerd. Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure is gebaseerd op de jeugdherinneringen van Linklater aan de maanlanding in 1969, toen hij als kleine jongen in Houston opgroeide. De film wordt een Amerikaans/Nederlandse co-productie: de animatie wordt geproduceerd in de VS door Minnow Mountain in Texas en door Submarine in Amsterdam. Submarine was onlangs nog verantwoordelijk voor de terecht bejubelde animatieserie Undone en werkte tevens mee aan de Europese arthouse animatiefilm Buñuel in the Labyrinth of the Turtles. Jack Black en Zachary Levi zijn de meest in het oog springende namen van de cast van Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure, het is nog niet duidelijk wanneer de film uit gaat komen.