Voor deze editie van de Animonday kijken we vooruit naar veelbelovende en/of intrigerende projecten die onlangs aangekondigd zijn. Waar kunnen we de komende tijd likkebaardend naar uitkijken?

Sinds Kanye West een MAGA-pet opzette, leek het bergafwaarts te gaan met zijn geestelijke gezondheid, street cred en zijn muzikale carrière. Of zijn recente ommezwaai gemeend is of wederom een wel gecalculeerde strategie valt nog te zien, maar de aankondiging van een animatieversie van Kids See Ghosts, zijn samenwerkingsproject met Kid Cudi, verdient het voordeel van de twijfel. Wat het precies in gaat houden is nog maar de vraag, tot nu toe moeten we het doen met een korte teaser waarin West en Cudi als beer en vos terecht komen in een bovenaardse wereld die uit de diepste krochten van de infameuze Japanse kunstenaar Takashi Murakami ontsproten is. Murakami en West werkten eerder samen aan de videoclip voor Good Morning en ook Billie Eilish maakte gebruik van Murakami’s tomeloze fantasie voor de clip voor You Should See Me in A Crown. In de onderstaande teaser klinkt het geluid nog niet helemaal jofel en horen we Kid Cudi en West niet of nauwelijks, de visuele krachtpatserij is echter al veelbelovend.

Meer berenpret kunnen we verwachten in Unicorn Wars van Alberto Vázquez, gebaseerd op zijn short Unicorn Blood uit 2013. In Unicorn Wars gaat een allesvernietigende oorlog tussen teddyberen en eenhoorns de laatste fase in. De oorlog is al langer gaande dan iemand kan herinneren: naast ideologische gronden om elkaar af te slachten zijn de beren ook uit op het bloed van de eenhoorns omdat ze daar verschrikkelijk schattig van worden en omdat eenhoornvlees smaakt naar bosbessen. De trailer knipoogt naar klassiekers als Full Metal Jacket en Apocalypse Now, terwijl de liefhebbers van het oeuvre van Vázquez uit kunnen kijken naar zijn kenmerkende mix van troetelbare figuurtjes die lijden aan existentiële twijfel en bloeddorstige waanzin. Wij kunnen niet wachten tot 2022…

Het is bijna tien jaar geleden dat Scott Pilgrim Vs. The World van Edgar Wright in de bioscoop verscheen, waar de film echter geen groot succes wist te behalen aan de box office. In de afgelopen tien jaar heeft de film echter een zeer welverdiende cultstatus opgebouwd waardoor diverse media uitgebreid bij het jubileum stil staan. In een interview met Entertainment Weekly laat Wright los dat er vage plannen zijn om Scott Pilgrim en zijn kompanen wederom tot leven te wekken in geanimeerde vorm. Bij gebrek aan concrete plannen plaatsen we hier maar even een geanimeerde short die dieper ingaat op een plotlijn uit de film in een flashback naar de high school dagen van Scott Pilgrim. Dit, met een volwaardig budget en de creatieve visie van Edgar Wright? Wij gaan alvast voor onze voordeur zitten tot het uitkomt.