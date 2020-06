In deze editie van de Animonday een selectie van nationaal en internationaal animatienieuws.

Alhoewel het Filmfestival van Cannes dit jaar niet door zal gaan, zelfs niet in virtuele vorm zoals veel andere filmfestivals, heeft het recentelijk wel de selectie bekend gemaakt. In de officiële selectie van 56 films van het festival zijn vier animatiefilms opgenomen, meer dan ooit tevoren. En dan tellen we de deels geanimeerde films The French Dispatch van Wes Anderson en Skies of Lebanon van Chloé Mazlo niet eens mee. De geanimeerde features die geselecteerd waren voor de selectie zijn:

Aya and the Witch van Goro Miyazaki, studio Ghibli. De derde film die Goro, de zoon van levende legende (en niet altijd even vriendelijke) Hayao Miyazaki voor studio Ghibli maakt en de eerste die volgens de geruchten compleet met de computer geanimeerd zal zijn. Nou was papi Miyazaki niet bijzonder lovend over Goro’s eerste film Tales From Earthsea en is hij ook geen grote fan van computeranimatie, dus laten we maar hopen dat de film niet voor al te veel familiedrama gaat zorgen in huize Miyazaki.

Flee van Jonas Poher Rasmussen is een Deense geanimeerde documentaire over een Afghaanse immigrant in Denemarken wiens bestaan bedreigd wordt door een geheim uit zijn verleden. Rasmussen maakte eerder live-action/hybride documentaires.

Josep van Aurélien Froment is een Franse film over Josep Bartoli, een politieke cartoonist die verzeild raakt in de Spaanse Burgeroorlog. Froment zelf is in Frankrijk een gelauwerde cartoonist.

En ten slotte is Soul van Pixar, geregisseerd door Pete Doctor geselecteerd. In Soul weet een jazzmuzikant het optreden van zijn leven te bemachtigen, maar krijgt daarna een ongeluk waardoor zijn ziel en lichaam gescheiden raken. Doctor regisseerde eerder Up, Inside Out en Monsters, Inc.

De Nederlandse pilot Hideous Henk die door animator Junaid Chundrigar werd gemaakt in het kader van de 3LAB Serie Contest is opgepikt door de NPO om ontwikkeld te worden tot een heel eerste seizoen! Goed nieuws voor Chundrigar en voor fans van animatie van Nederlandse bodem. De pilot is nog online te bewonderen en de voorbereidingen voor het eerste seizoen zijn in volle gang.

En ten slotte: China zet een animatiefiguur in in de propagandastrijd naar aanleiding van het corona-virus. Het koddige figuurtje Terry-cotta reageert in een nagebootste live-stream op YouTube op een stroom aan corona-gerelateerde berichten en praat de acties van de Chinese overheid goed. Aangezien YouTube in China niet bereikbaar is, is dit overduidelijk een poging om China in een positief daglicht te stellen en vraagtekens te zetten bij de aanpak van Europa en de Verenigde Staten. Nou hebben zowel China als de Verenigde Staten tonnen boter op hun respectievelijke hoofden, maar het is niet de eerste keer dat China met behulp van animatie een wit voetje probeert te halen in het Westen en waarschijnlijk ook niet de laatste keer.