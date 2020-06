In de Animonday van vandaag een selectie uit internationaal animatienieuws.

Op Cartoon Brew verscheen een intrigerend voorproefje van Sharing a House with the Never-Ending Man: 15 Years at Studio Ghibli van Steve Alpert, het hoofd van de internationale afdeling van Studio Ghibli tussen 1996 en 2011. Een aantal sappige details die naar voren komen in het stuk:

-De werkdruk bij Ghibli lag hoog, zelfs voor Japanse begrippen. Animatoren maakten standaard onbetaalde overuren en op vakantie gaan werd ontmoedigd. Vrouwelijke animatoren moesten ook nog eens het kantoor schoonmaken en koffie en thee serveren.

-Miyazaki wees een ontmoeting met Martin Scorsese af. Toen Miyazaki in New York was, nodigde Scorsese hem uit om te praten over films onder het genot van een drankje, maar Miyazaki liet het aan Alpert over om de afspraak af te wimpelen.

-De botsing tussen Harvey Weinstein en Ghibli blijkt een stuk minder koddig te zijn verlopen dan eerder gedacht werd. Weinstein werd woedend toen de studio weigerde om de schaar te zetten in Princess Mononoke en trakteerde Alpert op een voor hem kenmerkende scheldpartij.

Sharing a House with the Never-Ending Man: 15 Years at Studio Ghibli komt 16 juni uit.

Zack Snyder en fans van zijn oeuvre hebben na een ellenlange uitputtingsslag een overwinning behaald: de mytische Snyder-cut van Justice League zal tegen alle verwachtingen in werkelijkheid worden. Toen Snyder door tragische familieomstandigheden in 2016 de film moest verlaten, toonde Joss Whedon zich bereid om de film af te maken. De verschillende stijlen van Whedon en Snyder bleken niet heel erg goed op elkaar aan te sluiten, daarnaast werd door Warner Bros. grote druk gelegd op Whedon om een film af te leveren van niet meer dan twee uur speellengte, waardoor veel verhaallijnen sneuvelden. Door reshoots werd het noodzakelijk om met special effects de snor die Henry Cavill had laten staan voor Mission: Impossible – Fallout weg te werken, met bijzonder teleurstellende resultaten. Al met al was Justice League geen hoogvlieger en al snel ontstond het gerucht dat Warner Bros. een versie in een kluis had liggen die meer recht deed aan de visie van Snyder. Na een ellenlange campagne van fans, Snyder en diverse acteurs uit de film, zal in 2021 op HBO Max een nieuwe versie van Justice League verschijnen met de originele visie van de regisseur. De gedrevenheid van de fans speelde een belangrijke rol in deze ontwikkeling, daarnaast zijn er door de productiestop in de filmindustrie door het Corona-virus genoeg animatoren en CGI-artiesten beschikbaar om aan het werk te zetten en is er door de bloei van streaming diensten een grote vraag naar content. De versie die Snyder achterliet was een ruwe knip van ongeveer vier uur lang waarbij de special effects, montage en een veelvoud aan zaken nog niet waren geïmplementeerd, waardoor het budget om dit te fixen geschat wordt op 20 a 30 miljoen dollar. Of het resultaat van deze fan-campagne het waard zal zijn, zullen we over een jaar merken.

Als de Minions, de gele brabbelende wezentjes die geïntroduceerd werden in als de sidekicks van Gru in Despicable Me zich hadden beperkt tot kleuterbait in vermakelijke doch voorspelbare kinderfilms, zou de wereld een betere plek zijn geweest. Helaas gingen de irritante opdondertjes viraal en werden ze symbool voor Social Media gebruik van belegen Boomers die ze gebruikten om Facebook vol te plempen met hersendode memes en tenenkrommende levenswijsheden. Dankzij de WHO krijgen de Minions nu de kans om hun karmische balans ietwat recht te trekken in een voorlichtingsfilmpje over wensbaar gedrag tijdens de huidige pandemie. Helaas houden ze geen afstand, dragen ze geen mondkapjes en liggen ze voor hetzelfde geld over twee weken allemaal aan de beademingsapparatuur, maar als het ervoor zorgt dat online bejaarden gaan opletten is het wellicht de moeite waard.