In de Animonday van vandaag een overzicht van het laatste animatienieuws.

Het Kaboom Animation Festival had eerder dit jaar al aangekondigd dat het festival vanaf 2021 jaarlijks in de lente zal plaatsvinden in plaats van in het najaar en dat in november van dit jaar met een boutique-editie het festival afscheid zou nemen van de herfst. Helaas zal deze boutique-editie niet plaatsvinden vanwege de nasleep van het corona-virus en moeten de liefhebbers van betere animatie geduld hebben tot volgend jaar. Voor animatoren is er echter ook goed nieuws: de call for entries voor het festival is verlengd tot en met 1 oktober dit jaar, waardoor er nog ruimschoots tijd is om een meesterlijke film af te leveren. Het festival blijft in de aanloop naar de volgende editie actief online.

Pixar bracht op 22 mei hun eerste film met een Gay protagonist uit. In de short Out die op de Disney+ streaming dienst verscheen, maken we kennis met Greg, die op het punt staat om met zijn vriend Manuel samen te gaan wonen. Het probleem is echter dat zijn ouders, die hem komen helpen met verhuizen, dit nog niet weten. Een beslissende rol in de film wordt gespeeld door Greg’s hond, met wie hij op magische wijze van lichaam wisselt. Out werd gemaakt in het kader van het SparkShorts initiatief van Pixar, een soort proeftuin voor animatoren om korte animatiefilms te kunnen ontwikkelen en maken. Eerder waren in Pixar-films al gay personages te zien, maar Out is de eerste keer dat de studio zowel het personage als het onderwerp centraal stelt.

De animatiestudio Laika zag het vermakelijke filmpje dat stunt-actrice Zoe Bell onlangs maakte om de quarantaine-verveling te verjagen door een potje op afstand te knokken met haar vriendinnen (waaronder Margot Robbie, Daryl Hannah en Rosario Dawson) en werd geïnspireerd. In de versie van Laika gaan echter een aantal geanimeerde figuurtjes met elkaar op de vuist. Het filmpje is wederom een teken dat de videodienst TikTok een steeds grotere rol krijgt in de promotie en viral marketing van (animatie)film. Dat Disney-bobo Kevin Mayer onlangs het bedrijf verliet om de nieuwe CEO te worden van TikTok, is nog een reden om deze ontwikkeling goed in de gaten te houden.