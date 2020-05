Vandaag in de Animonday een selectie van recent internationaal animatienieuws.

Het Nederlandse animatieproject Burnout Diary van Studio Pupil heeft onlangs op het Stuttgart Festival of Animated Film (ITFS) een prijs in de wacht gesleept, namelijk de Trickstar Business Award. Burnout Diary is een bewerking van het autobiografische Burn-out Dagboek van stripmaakster Maaike Hartjes, waarin ze haar eigen burn-out en haar langdurige geneesproces verstripte. De film is volop in ontwikkeling en het zal nog even duren voordat hij te zien is, maar de festivaljury was in ieder geval al te spreken over het project. Uit het jury-rapport: ‘De jury was vooral te spreken over de bijzondere 360 ​​° -benadering: naast een tv-formaat zitten apps voor burn-outpatiënten in de planningsfase, evenals een social media-campagne, workshops en een speciaal kaartspel (…) Naast het artistieke werk met een unieke visuele stijl was de jury ook erg onder de indruk van de marketingstrategieën en verdienmodellen.’ Burnout Diary wordt geregisseerd door Dario van Vree en geproduceerd door Tünde Vollenbroek.

Na Trolls World Tour ging op 13 mei de animatiefilm Scoob online in première, een experiment waar veel onenigheid over ontstond in de filmwereld. Enkele bioscoopketens in de VS kondigden een boycot aan van alle films van distributeur Universal toen deze aankondigde van plan te zijn om films in de toekomst vaker tegelijkertijd in de bioscoop en online aan te gaan bieden. Of Warner Bros. hetzelfde succes zal hebben met Scoob als Universal had met Trolls World Tour zal een bepalende factor kunnen zijn. Scoob heeft in ieder geval een zeer succesvolle viral marketingcampagne op TikTok achter de rug, wie weet vertaalt zich dat naar de online box-office.

RIP Fred Willard

De Amerikaanse acteur Fred Willard overleed op 15 mei op 86-jarige leeftijd. Willard was in een meer dan vijftig jaar durende carrière te zien in meer dan 300 films, TV-series en shorts, zowel in grote producties als in low-budget cultfilms. Zijn meest iconische rollen speelde Willard in de komedies van Christopher Guest: This is Spinal Tap, Waiting for Guffman, Best in Show, A Mighty Wind en For Your Consideration. Willard is de enige acteur die in live-action te zien is in een Pixar-film: hij speelde Shelby Forthright, de CEO van de multinational Buy n Large die verantwoordelijk is voor de ecologische vernietiging van de aarde in Wall-E. Ook was hij een getalenteerd stemacteur, onder meer te horen in de animatieseries Hercules, Kim Possible en King of the Hill. We kunnen binnenkort nog van zijn talenten genieten in de komedieserie Space Force.