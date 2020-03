In deze editie van Animonday een overzicht van nationaal en internationaal animatienieuws in deze roerige tijden.

Hideous Henk helaas niet de winnaar van NPO 3LAB Serie Contest, maar er is hoop

Voor NPO 3 mochten vier jonge makers onder begleiding van de omroep een pilot ontwikkelen voor het 3LAB platform van NPO 3. Uit de vier pilots zou de winnaar opgepikt worden om uitgewerkt te worden tot een volledig seizoen. De winnaar zou onder andere gebaseerd worden op de hoeveelheid hits op YouTube en de website van NPO 3LAB. De resultaten werden vorige week bekend gemaakt en de winnaar is Sas heeft een soa . Alhoewel Hideous Henk binnen een week het meest werd bekeken op YouTube (ondertussen bijna 70.000 keer), was dit niet de enige criterium van de competitie. Regisseur en animator Junaid Chundrigar laat echter op Facebook weten dat dit niet het einde hoeft te betekenen voor Hideous Henk: ‘Het is gelukkig nog niet einde verhaal :)’. We wachten vol spanning op vervolgnieuws!

Animatie voor volwassenen is nu de snelst vorm van animatie

Althans, dat zegt John Evershed, oprichter en oud-CEO van Mondo Media in een uitgebreide paper die hij onlangs op zijn website publiceerde. Evershed onderbouwt zijn stelling met twee dozijn pagina’s aan statistieken en citaten uit de industrie, voor de liefhebber is het hier terug te lezen (gratis, maar je moet wel even je emailadres invullen). Het komt erop neer dat de groei van animatie voor een volwassen publiek volgens Evershed onder andere gedreven wordt door de toegenomen vraag, grotendeels door de steeds groter wordende bestaande en nieuwe streamingplatforms zoals Netflix, Quibi en Hulu. Daarnaast wordt er in steeds meer genres gebruik gemaakt van animatie. Waar animatie traditioneel gezien vaak wordt gebruikt voor het maken van comedy, beginnen andere genre’s zoals drama, horror en science fiction steeds meer terrein te winnen. Volgens Evershed vertaalt zich dat naar een groter internationaal bereik, aangezien het succes van comedy meer cultureel bepaald zou zijn. Ik weet niet of ik dat helemaal met hem eens ben, maar het is in ieder geval de moeite van het lezen waard, al ligt de focus wel op Amerikaanse producties.

Nieuwe Minions-film uitgesteld door coronavirus

Er is vooralsnog geen causaal verband tussen bovenstaand bericht en het uitstellen van de nieuwe Minions-film getiteld Minions: The Rise of Gru. Universal heeft aangekondigd dat de film niet uit zal komen op de geplande datum van 3 juli. Dit komt onder andere omdat de Franse studio Illumination Mac Guff door de ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus gedwongen is de deuren te sluiten, waardoor de film ook niet af zou zijn op de geplande datum. Of en wanneer de film wel uit zal komen is nog niet bekend.