Animonday Animatienieuws

In deze editie van Animonday een overzicht van internationaal animatienieuws en een handleiding tot het optimaal genieten van het laatste werk van de briljante, helaas te vroeg overleden meester-animator Rosto.

Pixar’s Onward gecensureerd in Rusland:

In Onward, de nieuwe animatiefilm van Pixar die zich in een moderne fantasy-wereld afspeelt bevolkt door elven en mythische wezens speelt actrice Lena Waithe een cycloop/politie-agent genaamd Officer Specter. Specter is officieel het eerste LBGTQ-personage in een geanimeerde Disneyfilm: tijdens de film heeft ze het over de dochter van haar vriendin. Verwacht dus geen hemelbestormende taferelen, Oscar-genomineerde musicalnummers of uitgebreide romantische verhaallijnen. Deze minieme knipoog naar een meer inclusieve samenleving is echter nog steeds een brug of twaalf te ver voor Rusland, waar het woord ‘vriendin’ werd vervangen door ‘partner’. Voor het notoir homofobe Rusland is het gebruik van een genderneutrale term misschien te zien als een klein stapje vooruit, maar het blijft een treurige zaak.

Animeplatform Crunchyroll onthult acht nieuwe, eigen titels:

Netflix is niet het enige online platform dat een lans breekt voor Anime: sinds 2006 is Crunchyroll voor liefhebbers van Anime een thuishaven voor Japanse animatie in allerlei vormen en maten. Ooit begonnen als een semi-illegaal forum voor fanboys is Crunchyroll uitgegroeid tot een respectabele streamingdienst. Sinds 2015 is Crunchyroll co-producent geweest van diverse titels en onlangs zijn de eerste acht originele titels aangekondigd, waarvan de helft door de in-house studio gemaakt zullen worden. Een titel die onze interesse heeft gewekt is de adaptatie van FreakAngels, een post-apocalyptische serie gebaseerd op de graphic novels door Warren Ellis en Paul Duffield.

Deze week gaat de Thee Wreckers Tetralogy van de vorig jaar overleden Nederlandse multikunstenaar Rosto in première, vergezeld door de documentaire Everything’s Different, Nothing Has Changed. De Tetralogy bestaat uit de drie geanimeerde videoclips No Place Like Home (2008), Lonely Bones (2013) en Splintertime (2015) en het sluitstuk Reruns (2019). De Tetralogy zelf is een surrealistische, beeldschone, hallucinante achtbaanrit die op zichzelf al een fantastische kijkervaring is, maar voor diegenen die dieper willen doordringen in het oeuvre van een bij het grote publiek vrijwel onbekende briljante filmmaker/kunstenaar, volgt een kleine handleiding.

De wereld die Rosto heeft geschapen komt voort uit zijn band Thee Wreckers. In de online graphic novel Mind My Gap maken we kennis met Diddybob en Buddybob, twee presentatoren van de TV show Living Interior. Afgezonderd van de buitenwereld leven de twee in hun eigen bubbel, slechts begaan met hun eigen show en elkaar. Maar op een dag dringt de buitenwereld door tot de bubbel en zodoende wordt Diddybob aangespoord om op reis te gaan. Deze queeste brengt hem in contact met een groeiend aantal bizarre personages, wonderlijke wezens en kwaadaardige entiteiten.

Voor de Tetralogy was er de Mind My Gap Trilogy: in Beheaded worden de Langemannen geïntroduceerd: spichtige boomgeesten die een representatie zijn van de natuur. Daarna volgde in 2002 The Rise and Fall of the Legendary Anglobilly Feverson, een verhaal binnen het verhaal van Diddybob waarin Diddybob door een afgezant van de boosaardige Demiurg Virgil wordt afgeleid met een fabel over de hemelvaart van de titulaire Anglobilly Feverson. En in Jona/Tomberry komen de verhalen van Diddybob en Buddybob samen met Virgil, de Langemannen en het messiaanse zingende kind Jona/Tomberry. Gelukkig staat de Mind My Gap Trilogy op het YouTubekanaal van de Franse productiestudio Autour de Minuit, de creatieve partner in crime van Rosto.

Als interessant zijspoor is The Monster of Nix zeker aan te raden, maar deze sprookjesachtige korte film vertelt uiteindelijk een afgerond verhaal dat los te zien valt van de rest van Rosto’s wereld. En voor diegenen die een verzameling compleet willen hebben of die naar aanleiding van deze korte gids nog dieper in dit universum willen duiken, is er Mind my Gap, de 210 pagina’s tellende graphic novel met een dubbelalbum van Thee Wreckers: Songs From My Gap (30 nooit eerder verschenen nummers) die worden uitgebracht samen met ander werk van Rosto, zoals flipbooks en vinyl. Grijp deze kans om je voor te bereiden op de Thee Wreckers Tetralogy en zodoende diep door te dringen in het oeuvre van Rosto.