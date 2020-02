Animonday Animatienieuws

Deze week staat de Animonday in het teken van nieuwe series om naar uit te kijken. Vampierliefhebbers, clownofielen en robosexuals rejoice!

Al valt het enthousiasme voor de avonturen van Harley Quinn op het witte doek jammer genoeg tegen, de animatieserie waarin ze losgaat doet het goed genoeg voor een tweede seizoen. En niet alleen dat, maar we hoeven er geen eeuwigheid op te wachten: op vrijdag 3 april komt de eerste aflevering van het tweede seizoen online. Harley Quinn scoort op Rotten Tomatoes 89% Fresh bij de critici en kan ook de fans bekoren gezien de zeer respectabele waardering van 84%.

En ook van Castlevania is binnenkort een nieuw seizoen te bewonderen. Waar het eerste seizoen vooral fungeerde als een voorgerechtje, verdiepte de serie in het tweede seizoen de mythologie met een groeiend aantal vampiers, booswichten en monsterjagers en bijbehorend spektakel. De Netflixserie is ondood bewijs dat videogames een prima basis kunnen vormen voor adaptaties in film- en serie-vorm, mits je er een eigen draai aan weet te geven. Bij deze de trailer en op 5 maart verschijnt het derde seizoen online.

Voor eenieder die na het zoveelste pixelfuckfest van Michael Bay klaar is met de Transformers-franchise, misschien is er toch nog hoop! Onlangs werd op de American International Toy Fair in New York de eerste trailer van een nieuwe animatieserie getiteld Transformers: War for Cybertron Trilogy onthuld.

De trilogie bestaat uit drie delen en in elk deel zal een cruciale periode in de geschiedenis van de oorlog tussen de Autobots en de Decepticons centraal staan. Het eerste deel genaamd Siege zal bestaan uit zes afleveringen waarin Megatron op Cybertron, de thuisplaneet van de Transformers, op zoek gaat naar de mythische Allspark en de Autobots hun uiterste best doen om hem tegen te houden.

De War for Cybertron Trilogy wordt geproduceerd door de Texaanse productiestudio Rooster Teeth, terwijl het Japanse Polygon Pictures verantwoordelijk zal zijn voor de animatie. Rooster Teeth maakte eerder voor Netflix de serie gen:LOCK en Polygon Pictures animeerde de drie geanimeerde Godzilla-films voor het streamingplatform. Wanneer de serie in première gaat is nog niet bekend.